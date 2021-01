Zinedine Zidane kritizoval vedenie La Ligy, odmietli preložiť zápas napriek hustému sneženiu

Sťažovať sa nezvykne

Dvojaký meter

Nevyužil šancu

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kouč futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Zinedine Zidane kritizoval po sobotňajšej remíze 0:0 na pôde Osasuny Pamplona vedenie La Ligy , ktoré napriek hustému sneženiu odmietlo preložiť stretnutie na náhradný termín."Za týchto podmienok bolo veľmi ťažké hrať. Nakoniec však padlo takéto rozhodnutie, ktoré sme museli rešpektovať a všetci ste mohli vidieť, aký to bol zápas," povedal na klubovom webe 48-ročný Francúz.Zidane sa v porovnaní s trénermi ligových konkurentov nezvykne sťažovať na rozhodnutia rozhodcov či iné okolnosti. Tentokrát si však neodpustil kritickú poznámku, keďže madridské mužstvo najprv pre husté sneženie niekoľko hodín čakalo na povolenie odletieť a keď neskôr uzatvorili madridské letisko, výprava "Los Blancos" vedela, že sa po zápase nedostane domov."Neviem, kedy sa vrátime, či v pondelok alebo utorok. Dnes je však deň, keď si chcem povedať pár vecí. Dnes to nebol futbalový zápas. Z môjho pohľadu sa vôbec nemalo hrať. Budeme však pokračovať v práci. V stredu nás čaká ďalší duel a dúfame, že v ňom konečne budú správne podmienky na hranie," skonštatoval Zidane.Belgickému brankárovi Thibautovi Courtoisovi sa nepáčil dvojaký meter vedenia súťaže. Funkcionári totiž pre husté sneženie odložili duel Atlético Madrid Bilbao a na nedeľu naplánovaný zápas Elche - Getafe presunuli na pondelok.Rovnako sa mohlo podľa neho postupovať aj v prípade stretnutia v Pamplone. Real navrhoval presunúť duel na skoršiu hodinu alebo iný deň, no nepochodil."Je to poľutovaniahodné, ako s nami La Liga v tejto situácii zaobchádzala. Donútili nás hrať a odcestovať, aj keď pri odlete bola ešte zamrznutá štartovacia dráha. Máme rodiny a musíme myslieť na bezpečnosť, no namiesto toho nám povedali, že prídeme o tri body, keď nepricestujeme. Nie sme bábky, ktoré musia stále hrať," vyhlásil 28-ročný brankár.Real nevyužil šancu dostať sa priebežne na prvé miesto v tabuľke pred Atlético Madrid, ktoré má tri zápasy k dobru. K "bielemu baletu" sa navyše priblížila na trojbodový rozdiel postupne sa zlepšujúca Barcelona, ktorá ťahá 8-zápasovú šnúru bez prehry a v sobotňajšom vystúpení v Granade triumfovala presvedčivo 4:0."Chceli sme vyhrať. Keď bojujete o titul, na takýchto miestach musíte víťaziť. Musíme však myslieť dopredu. Hrá sa ešte o kopec bodov a čaká nás druhá polovica sezóny," zakončil Courtois.