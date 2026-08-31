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 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

Poprad znova vyhral Tatranský pohár, ale jeho český tréner vie, že to nič neznamená – VIDEO



Tatranský pohár zostal po šestnásty raz na popradskom ľade. Pohár z druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe opäť zostal pod Tatrami. Hráči Popradu obhájili víťazstvo v Tatranskom pohári, ...



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popradtp 676x450 31.8.2026 (SITA.sk) - Tatranský pohár zostal po šestnásty raz na popradskom ľade.


Pohár z druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe opäť zostal pod Tatrami. Hráči Popradu obhájili víťazstvo v Tatranskom pohári, ale vôbec to nemali jednoduché.

Po zdrvujúcom triumfe nad maďarským Dunaujvárosom (6:0), prišlo víťazstvo nad účastníkom SHL Humenným (4:2) a napokon tesná výhra vo finále nad Trenčínom 5:4 po nájazdoch.

Obrat z 2:4 na 5:4 sn


Toto víťazstvo sa zrodilo po parádnom obrate, keď Trenčín viedol v Poprade 4:2 ešte šesť minút pred koncom tretej tretiny. Potom však prišli presilovkové góly kanadského kapitána Adama Cracknella a českého mladíka Adama Dvořáka a popradský triumf dovŕšil v nájazdoch (predĺženie sa nehralo) útočník Peter Bjalončík.

Je to iba príprava


"Každá trofej sa počíta. Musím priznať, že Trenčín bol športovo lepším tímom, ale my sme to nevzdali. Chlapci našli vnútornú silu a v nájazdoch mali viac šťastia. Som rád, že pohár zostal doma, ale je to iba príprava. Po nej sa urobí hrubá čiara a sústredíme sa hlavne na to, aby sme správne odštartovali samotnú sezónu,“ povedal tréner HK Poprad Ladislav Čihák podľa webu Hockeyslovakia.sk.

https://www.instagram.com/p/DcsfKRft7qx


"Vyhrať trofej je vždy pekné. Ešte viac ma však ako kapitána tešila úroveň našich emócií a bojovnosti. Dokázali sme sa povzbudiť a dostať sa z nepríjemného gólového manka. Pomohli sme si presilovkami, ale musíme zlepšiť hru v oslabení,“ zdôraznil Cracknell.

Tatranský pohár a štart ligy


Mužstvo českého trénera Čiháka zatiaľ v príprave v šiestich zápasoch nenašlo premožiteľa a Tatranský pohár na domácom ľade ukoristilo po šestnásty raz. Na začiatku sezóny sa však urobí hrubá čiara a nikoho nebude zaujímať, kto mal koľko víťazstiev v prípravnom období.

"Človek cíti, že Poprad žije hokejom. Fanúšikovia chcú vidieť tím vyhrávať a to je pochopiteľné. Prídu aj horšie obdobia či zranenia, ale musíme bojovať. Osobne sa sústredím na štart ligy, pretože viem, že Tatranský pohár tu vyhrali viackrát, ale potom to v extralige nebolo také ideálne," vyjadril sa popradský tréner.



Zdroj: SITA.sk - Poprad znova vyhral Tatranský pohár, ale jeho český tréner vie, že to nič neznamená – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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