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 24hod.sk    Šport

31. augusta 2026

Ušli z domoviny pre brutálnu vraždu fanúšika. Muži z Poľska prišli do Bratislavy, kde ich policajti vypátrali – VIDEO


Tagy: Fanúšikovia Obeť Útek Zadržanie

Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili. Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ...



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kuklaci 676x448 31.8.2026 (SITA.sk) - Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili.


Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili.

Na internete kolovali zábery z bezpečnostných kamier, ktoré ukazovali, ako obeť uteká pred skupinou mužov a potom spadne na zem.

Následne ho útočníci dobehli a začali opakovane biť a kopať. Agresori použili aj ostré predmety. Záchranné zložky nedokázali priaznivcovi pomôcť a zomrel v sanitke cestou do nemocnice.

Mohli byť ozbrojení


Poľská polícia dostala informácie, že sa traja útočníci mali skrývať mimo domoviny - a to na Slovensku, konkrétne v Bratislave.

"Na základe dôslednej operatívno-pátracej činnosti policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave hodnovernosť tejto informácie preverili a potvrdili, pričom po vykonaní potrebných úkonov v zmysle zákona pristúpili v priebehu 28. augusta k ich zadržaniu," uviedli na sociálnej sieti slovenskí muži zákona.

"Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava," napísali ďalej.

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Družba so Slovanom


Trojicu mužov zadržali za použitia donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v Petržalke.

"Bolo potvrdené, že po dvoch mužoch je vyhlásené políciou v Krakove pátranie na účely zadržania a extradície, tretí z mužov bol vedený v pátraní ako nezvestná neplnoletá osoba vyhlásená poľskými orgánmi. Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície," dodala Polícia SR.

Z brutálneho útoku boli upodozrievaní fanúšikovia Wisly Krakov, teda mestského rivala Hutny, a keďže majú družbu so Slovanom Bratislava, tak zrejme niet divu, že utiekli do hlavného mesta Slovenska, kým rozruch z incidentu nepominie.


Zdroj: SITA.sk - Ušli z domoviny pre brutálnu vraždu fanúšika. Muži z Poľska prišli do Bratislavy, kde ich policajti vypátrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Obeť Útek Zadržanie
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