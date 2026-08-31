|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 31.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2026
Ušli z domoviny pre brutálnu vraždu fanúšika. Muži z Poľska prišli do Bratislavy, kde ich policajti vypátrali – VIDEO
Tagy: Fanúšikovia Obeť Útek Zadržanie
Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili. Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ...
Zdieľať
31.8.2026 (SITA.sk) - Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili.
Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili.
Na internete kolovali zábery z bezpečnostných kamier, ktoré ukazovali, ako obeť uteká pred skupinou mužov a potom spadne na zem.
Následne ho útočníci dobehli a začali opakovane biť a kopať. Agresori použili aj ostré predmety. Záchranné zložky nedokázali priaznivcovi pomôcť a zomrel v sanitke cestou do nemocnice.
Poľská polícia dostala informácie, že sa traja útočníci mali skrývať mimo domoviny - a to na Slovensku, konkrétne v Bratislave.
"Na základe dôslednej operatívno-pátracej činnosti policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave hodnovernosť tejto informácie preverili a potvrdili, pričom po vykonaní potrebných úkonov v zmysle zákona pristúpili v priebehu 28. augusta k ich zadržaniu," uviedli na sociálnej sieti slovenskí muži zákona.
"Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava," napísali ďalej.
Trojicu mužov zadržali za použitia donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v Petržalke.
"Bolo potvrdené, že po dvoch mužoch je vyhlásené políciou v Krakove pátranie na účely zadržania a extradície, tretí z mužov bol vedený v pátraní ako nezvestná neplnoletá osoba vyhlásená poľskými orgánmi. Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície," dodala Polícia SR.
Z brutálneho útoku boli upodozrievaní fanúšikovia Wisly Krakov, teda mestského rivala Hutny, a keďže majú družbu so Slovanom Bratislava, tak zrejme niet divu, že utiekli do hlavného mesta Slovenska, kým rozruch z incidentu nepominie.
Zdroj: SITA.sk - Ušli z domoviny pre brutálnu vraždu fanúšika. Muži z Poľska prišli do Bratislavy, kde ich policajti vypátrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred približne 10 dňami sa stal v Poľsku incident, pri ktorom zomrel 36-ročný futbalový fanúšik po tom, čo ho prenasledovali a brutálne zbili.
Na internete kolovali zábery z bezpečnostných kamier, ktoré ukazovali, ako obeť uteká pred skupinou mužov a potom spadne na zem.
Následne ho útočníci dobehli a začali opakovane biť a kopať. Agresori použili aj ostré predmety. Záchranné zložky nedokázali priaznivcovi pomôcť a zomrel v sanitke cestou do nemocnice.
Mohli byť ozbrojení
Poľská polícia dostala informácie, že sa traja útočníci mali skrývať mimo domoviny - a to na Slovensku, konkrétne v Bratislave.
"Na základe dôslednej operatívno-pátracej činnosti policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave hodnovernosť tejto informácie preverili a potvrdili, pričom po vykonaní potrebných úkonov v zmysle zákona pristúpili v priebehu 28. augusta k ich zadržaniu," uviedli na sociálnej sieti slovenskí muži zákona.
"Nakoľko v zmysle zistených informácií nebolo vylúčené, že osoby môžu byť ozbrojené, policajtom bratislavskej krajskej kriminálky poskytli potrebnú súčinnosť policajti Pohotovostného policajného útvaru Bratislava," napísali ďalej.
Družba so Slovanom
Trojicu mužov zadržali za použitia donucovacích prostriedkov v priestoroch jedného z bytov na Šustekovej ulici v Petržalke.
"Bolo potvrdené, že po dvoch mužoch je vyhlásené políciou v Krakove pátranie na účely zadržania a extradície, tretí z mužov bol vedený v pátraní ako nezvestná neplnoletá osoba vyhlásená poľskými orgánmi. Všetci traja muži boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov a následného odovzdania policajtom krakovskej polície," dodala Polícia SR.
Z brutálneho útoku boli upodozrievaní fanúšikovia Wisly Krakov, teda mestského rivala Hutny, a keďže majú družbu so Slovanom Bratislava, tak zrejme niet divu, že utiekli do hlavného mesta Slovenska, kým rozruch z incidentu nepominie.
Zdroj: SITA.sk - Ušli z domoviny pre brutálnu vraždu fanúšika. Muži z Poľska prišli do Bratislavy, kde ich policajti vypátrali – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Fanúšikovia Obeť Útek Zadržanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Poprad znova vyhral Tatranský pohár, ale jeho český tréner vie, že to nič neznamená – VIDEO
Poprad znova vyhral Tatranský pohár, ale jeho český tréner vie, že to nič neznamená – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slovákov ťahali Brodziansky s Ihringom, ale nestačilo to. V Anglicku prehrali o 25 bodov
Slovákov ťahali Brodziansky s Ihringom, ale nestačilo to. V Anglicku prehrali o 25 bodov