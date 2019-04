Poprad zvýši poplatky za parkovanie a upraví aj časový harmonogram

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 12. apríla (TASR) – V Poprade zvýšia ceny za parkovanie na mestom prevádzkovaných parkovacích plochách v centre a jeho okolí. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom tento týždeň rozhodli tamojší poslanci. Okrem cien dôjde od 2. mája tohto roku aj k úprave času spoplatneného parkovania.konkretizoval riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian. Dodal, že o niečo sa zvýši aj cena ročných parkovacích kariet.Okrem toho dôjde aj k úpravám času parkovného, platiť sa bude za státie od 8. do 18. hodiny, nie do 16. hodiny, ako to bolo doteraz. Úplne sa zruší aj bezplatné parkovanie na vyhradených plochách počas letnej turistickej sezóny. Parkovanie v období vianočných sviatkov bolo v minulosti zadarmo takmer mesiac, po novom bude v období od 20. decembra do 1. januára.zdôvodnila vedúca oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.Mesto pristúpilo k úpravám cien parkovania preto, že sa nemenili od roku 2009 a sú jedny z najnižších na Slovensku.doplnil Fabian. Sťažovali sa tiež držitelia ročných parkovacích kariet, ktorí v čase, keď bolo parkovanie zadarmo, nemali kde odstaviť svoje autá. Horáková dodala, že získané finančné prostriedky chce samospráva v budúcnosti použiť na zlepšenie stavu, modernizáciu a technické vybavenie jednotlivých parkovísk v správe mesta.Poslanec MsZ Igor Wzoš však vo svojom príhovore upozornil, že mesto by malo parkovanie na svojom území riešiť koncepčne a dlhodobo, nielen úpravami na parkoviskách v centre a jeho okolí.zdôraznil Wzoš s tým, že výťažok z takto získaných zdrojov by potom mohol ísť do výstavby parkovacích domov.