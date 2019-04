Taliban oznámil začiatok jarnej vojenskej ofenzívy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 12. apríla (TASR) - Afganské fundamentalistické hnutie Taliban oznámilo v piatok v čase prebiehajúcich mierových rozhovorov začiatok svojej každoročnej jarnej ofenzívy. Vyplýva to z oznámenia Talibanu citovaného agentúrou AP.Taliban oznámil pravidelné ťaženie proti vládnym bezpečnostným zložkám, i keď so Spojenými štátmi rokuje o mieri a pripravuje sa na kľúčové stretnutie s vládnou delegáciou s cieľom ukončenia dlhotrvajúcej vojny a prípadného stiahnutia amerických jednotiek z Afganistanu.Podľa oznámenia v piatich jazykoch - vrátane angličtiny - Taliban vyhlásil, že v bojoch bude pokračovať, pokiaľ v Afganistane budú zahraniční vojaci a budú podporovaní afganskými bezpečnostnými silami.Taliban svoju výzvu adresoval bojovníkom v krajine. Pobáda ich ku koordinácii a prísnemu dodržiavaniu vojenskej veliteľskej štruktúry Talibanu. Zároveň ich vyzýva, aby sa vyhli civilným obetiam.Agentúra AP pripomenula, že aktuálne sa konajú prípravy na priame rokovania medzi zástupcami afganskej vlády a delegácie Talibanu. Stretnutie je naplánované na 19. apríla v katarskej metropole Dauha. Cieľom je neformálna výmena názorov, pričom vládu nebude zastupovať oficiálny tím vyjednávačov.Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách. Nové kolo rokovaní medzi USA a Talibanom by sa malo v Dauhe začať na konci apríla.Začiatok jari sa v Afganistane už roky nesie v znamení eskalácie násilia - topiaci sa ľad totiž dovoľuje povstaleckým bojovníkom lepší pohyb po horských terénoch.Taliban v súčasnosti ovláda rozsiahle územia Afganistanu.Afganské bezpečnostné sily zvádzajú boje s militantmi po tom, čo medzinárodná koalícia na čele s USA stiahla koncom roka 2014 z krajiny svoje bojové jednotky. V Afganistane sú v súčasnosti sily Spojených štátov nasadené v rámci podporných a protiteroristických misií.