Popradčania vstúpia do play-off z najvýhodnejšej pozície, podľa kapitána „kamzíkov“ to však bude veľmi ťažká úloha

9.3.2024 (SITA.sk) - Základná časť hokejovej extraligy mužov je už minulosťou. Uzavrelo ju piatkové 50. kolo, ktoré rozhodlo o štvrťfinalistoch a určilo aj zloženie kvalifikácie o postup do play-off. Popradčania mali už pred domácim súbojom proti Spišiakom istotu prvenstva po dlhodobej časti, zisk Pohára Dušana Pašeka napokon potvrdili triumfom 3:1. Hráči Spišskej Novej Vsi napokon obsadili tretiu priečku, pred nimi skončili Michalovčania po triumfe 5:2 na ľade vypadávajúceho nováčika z Humenného."Spišskej Novej Vsi chýbalo pár hráčov, ale derby je derby, malo to svoj náboj. Spočiatku to bolo 50 na 50. V tretej tretine sme ukázali kvalitu možno aj preto, že sme mali štyri kompletné formácie, zatiaľ čo Spišská Nová Ves ich nemala. Ľudia si užili dobrý hokej a som rád, že sme základnú časť ukončili víťazstvom. V play-off sa začína od nuly. Bude to veľmi ťažké, liga je vyrovnaná, ale psychická výhoda je na našej strane v tom, že budeme mať výhodu domáceho prostredia v prípadnom siedmom zápase a dobre sme sa naladili aj víťazstvom v poslednom zápase základnej časti,“ zhodnotil po súboji obranca a kapitán "kamzíkov" Daniel Brejčák.Hokejisti Popradu ešte nepoznajú meno štvrťfinálového súpera, bude ním horšie postavený tím, ktorý postúpi z kvalifikácie - Nitra Trenčín alebo Liptovský Mikuláš. Spišiaci ešte mali matematickú šancu na druhú priečku, do Popradu však cestovali v oklieštenej zostave."Veľmi ťažký zápas. Máme nejaké zranenia a aj tí, čo sme prišli, sme neboli úplne fit, takže bol to ťažký zápas. Chceli sme to nejako odohrať tak, aby sme sa nezranili. Základnú časť hodnotíme kladne. Už druhú sezónu sme na popredných priečkach, hráme atraktívny hokej, naučili sme ľudí chodiť na hokej. Odviedli sme super prácu, aj keď istý čas to vyzeralo, že môžeme vyhrať základnú časť. Teraz sa však začína niečo úplne nové a musíme sa čo najlepšie pripraviť na play-off. Každý chce vyhrať titul. Bystrica je ťažký súper, ale kto je ľahký súper v tejto lige. Ťažké zápasy sme však mali aj s posledným,“ uviedol spišskonovoveský útočník Róbert Džugan Ako správe poznamenal, na Spišiakov čaká od pondelka 18. marca séria na štyri víťazstvá proti banskobystrickým "baranom". Hráči spod Urpína pozíciu v Top 6 spečatili triumfom nad Nitrou 5:3. Priamo do štvrťfinále napokon postúpil aj Slovan Bratislava , ktorý si v piatok doma poradil s Liptovským Mikulášom 5:2."Každý zápas je zložitý, ale chlapci to zvládli. Náš postup do prvej šestky nebol len o tomto zápase, z ostatných 24 duelov hráči vyhrali 16. Prvá šestka je pre nich odmena, ten posun bol zaslúžený. Slovan si to zaslúži. Chalani zo športového oddelenia, ktorí sem priviedli hráčov, urobili veľký kus skvelej práce. Najväčšia vďaka patrí hráčom, ktorí sa zomkli," uviedol na klubovom webe kouč Peter Oremus Na Slovan vo štvrťfinále čakajú Košice, ktoré skončili štvrté a so základnou časťou sa rozlúčili domácou prehrou s Trenčínom 2:3. "Spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní. Máme veľkú kvalitu na to, aby sme sa odrazili dobrými výkonmi. Sme vyspelé, seriózne a rovnako silné mužstvo ako Košice. Vo štvrťfinále sa stretnú dva vyrovnané tímy," myslí si tréner bratislavského družstva.Meno štvrťfinálového súpera nepoznajú ešte ani Michalovčania, na nich čaká lepší z dvojice tímov, ktoré postúpia z kvalifikácie - Zvolen, Nitra alebo Trenčín. Už od pondelka budú o štvrťfinále bojovať v kvalifikácii Zvolenčania proti hráčom Liptovského Mikuláša a Nitrania proti Trenčanom, obe série sa hrajú na tri víťazstvá.Sezóna sa v piatok skončila pre Novozámčanov na 11. stupienku aj pre Humenčanov na poslednom 12. mieste. Hokejisti Nových Zámkov sa udržali medzi domácou elitou, nováčik zo Zemplína zostúpil a nahradí ho víťaz SHL.