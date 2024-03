Tipos extraliga sa pomaly blíži ku koncu, do štvrťfinále play-off sa okrem Popradu prebojovalo aj ďalších päť tímov

Zaistená miestenka v play-off

Finále Tipos extra ligy

9.3.2024 (SITA.sk) - Súbojmi piatkového 50. kola sa skončila základná časť hokejovej extraligy mužov. Hráči HK Poprad triumfom v domácom prostredí nad HK Spišská Nová Ves 3:1 potvrdili celkový triumf a zisk Pohára Dušana Pašeka, v 50 dueloch nazbierali dovedna. Hokejisti Popradu si trofej prebrali po piatkovom víťazstve.Druhú priečku obsadili Michalovčania. Tretia pozícia po základnej časti patrí Spišiakom, štvrtá Košičanom, piata Slovanu Bratislava a do Top 6 sa dostali aj Banskobystričania. Tieto tímy si zaistili miestenku vo štvrťfinále play-off.Šancu na štvrťfinále majú aj tímy na 7. až 10. pozícii - postupne Zvolenčania, Nitrania, Trenčania a hráči Liptovského Mikuláša. Sezóna sa v piatok skončila pre Novozámčanom na 11. stupienku aj pre Humenčanov na poslednom 12. mieste. Hokejisti Nových Zámkov sa udržali medzi domácou elitou, nováčik zo Zemplína zostúpil a nahradí ho víťaz SHL.Kvalifikácia o postup do štvrťfinále play-off sa začne už v pondelok 11. marca. Sériu na tri víťazstvá počas nasledujúceho týždňa absolvujú HKM Zvolen proti MHK 32 Liptovský Mikuláš HK Nitra proti HK Dukla Trenčín Štvrťfinálové série už na štyri víťazstvá sa začnú v pondelok 18. marca, na HK Spišská Nová Ves čakajú súboje proti HC '05 Banská Bystrica HC Košice bude bojovať so Slovanom Bratislava . Ďalšie dve štvrťfinálové série sa začnú v stredu 20. marca, HK Dukla Ingema Michalovce a HK Poprad sa mená súperov dozvedia až na základe výsledkov kvalifikácie.Na "kamzíkov" čaká horšie umiestnený postupujúci tím po základnej časti, na michalovské "líšky" lepší po dlhodobej časti. Semifinále play-off extraligy mužov sa začne v stredua potrvá najneskôr do utorka, finálová séria o titul sa začne v piatok