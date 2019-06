Popradské kultúrne leto ponúkne 95 vystúpení rôznych umelcov

Na archívnej snímke Kostol svätého Egídia z 13. storočia na Námestí svätého Egídia v Poprade. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 23. júna (TASR) – Popradské kultúrne leto 2019 prinesie Popradčanom a návštevníkom mesta 95 vystúpení rôznych umeleckých telies z desiatich krajín. Samospráva pristúpila v tomto roku k inovácií tohto festivalu, výsledkom je striedanie žánrov počas každého dňa v týždni. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Poprad Jarka Hlaváčová.Ako uviedla, pondelkové večery budú patriť jazzu. Predstavia sa Eugen Botoš a Róbert Vizvári, český spevák Dan Bárta a Robert Balzar Trio a nebude chýbať ani osobnosť slovenského džezu Peter Lipa and Band.uviedla Hlaváčová.Ďalšou novinkou je otvorenie zóny pre najmenších, a to každú stredu od 15.00 do 18.00 h na Námestí sv. Egídia. Večerné vystúpenia budú určené tínedžerom.Návštevníci sa podľa jej slov môžu tešiť aj na divadelné štvrtky. Pripravené je divadelné predstavenie Hľadá sa nový manžel s Jožom Pročkom, Zuzanou Tlučkovou a Mariánom Labudom ml., One man Show zabávača a kúzelníka v jednom Richarda Nedveda či Divadlo Commedia s predstavením Don Quijote a Sancho Panza.doplnila Hlaváčová.Popradské kultúrne leto 2019 spolu s letnou turistickou sezónou otvorí nemecká skupina Saragossa Band. Hity Hands Up, Agadou či Zabadak zahrá naživo na Námestí sv. Egídia v piatok 28. júna o 19.00 h. Popradské kultúrne leto vyvrcholí 6. septembra na Námestí sv. Egídia, kde sa predstaví spevák Josef Laufer s programom Predstavenie jedného muža. Bude plný príbehov, pesničiek a zábavných scénok. Tento deň vyvrcholí koncertom Rico Sanchez and Gipsy Kings Party.Súčasťou festivalu Popradské kultúrne leto 2019 je aj festival Made in Slovakia, ktorý sa uskutoční v dňoch 31. júla až 3. augusta na Námestí sv. Egídia.