V Banskej Bystrici športovali s osobnosťami stovky detí

Ilustračný záber. Foto: Slavomíra Chovanová/TASR Foto: Slavomíra Chovanová/TASR

Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Slovensko oslávilo celosvetový olympijský deň v Banskej Bystrici. Do parku pod tamojší pamätník SNP zavítali stovky detí, súťažili vo viacerých športoch a disciplínach. Porozprávať sa mohli i so svojimi vzormi. Podujatie Športuj Slovensko totiž osobnou účasťou podporilo niekoľko známych slovenských reprezentantov. Ide o projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý sa týmto spôsobom snaží deťom, mládeži a rodinám atraktívnou formou priblížiť športové aktivity. Akcia sa v tomto roku konala tretíkrát. Po Prešove a Štrbskom plese bola na rade Banská Bystrica, letný program uzavrie v septembri Bratislava.Pod Urpínom súťažili deti v bežeckých a cyklistických disciplínach, vyskúšali si viaceré loptové hry, ale i napríklad streľbu.prezradil jeden z chlapcov s loptou pod basketbalovým košom, ktorého doplnil jeho kamarát:Športové aktivity týchto detí nadchli napríklad i alpského lyžiara Adama Žampu, ktorý pre TASR uviedol:Do Banskej Bystrice prišiel v nedeľu na olympijský deň aj vodný slalomár Matej Beňuš. V sobotu pritom ešte bojoval v Čunove v pretekoch Svetového pohára, kde získal druhé miesto.prezradil Beňuš, pričom neskrýval nadšenie pri pohľade na športujúce deti:Podujatie Športuj Slovensko v rámci olympijského dňa prilákalo do Banskej Bystrice množstvo detí i rodičov. Cieľom tejto iniciatívy je rozvíjať pozitívny vzťah detí k športu a inšpirovať ich k tomu, aby sa stal súčasťou ich každodenného života.vyjadril hlavnú myšlienku projektu výkonný riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Gábor Asványi. Podujatie počas olympijského dňa v Banskej Bystrici považoval za vydarené: