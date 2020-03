Popradskí „kamzíci“ hladko zdolali v Tipsport lige Slovan, Košice podľahli doma Trenčínu

aktualizované 3. marca 21:32



Tesná výhra "baranov"

Tri body pre Nové Zámky



Tipsport liga 2019/2020



nadstavbová časť - 5. kolo



skupiny o 1. - 6. miesto

HC Košice - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 20. Sojčík (McCormack, Bartovič), 26. Brodeur (Paukovček), 58. Paukovček



HK Poprad - HC Slovan Bratislava 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Góly: 10. Jacobs (Matúš Paločko), 18. Zagrapan (Erving), 20. Bjalončík (Mercier, Lapšanský), 46. Larkin (Mercier), 51. Lapšanský (Mercier)



HKM Zvolen - HC '05 iClinic Banská Bystrica 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Góly: 40. Thompson (Trotter, Zuzin) - 31. Stupka (Bubela, Owens), 32. Mlynarovič (Stupka)



skupina o 7. - 12. miesto:

HC Mikron Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Góly: 10. Ondrušek (Hain), 38. Obdržálek (Bajtek, Ondrušek), 51. Holovič (Števuliak), 59. Šille - 28. Šimun (Phillips, Lalancette), 33. Phillips (Korhonen)



DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HC 07 WPC Koliba Detva 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Góly: 9. Beauvillier (Beach, Vandane), 43. Vandane (Vas) - 18. Gašpar, 44. Gašpar (Mons, Surový), 58. Gašpar (Mons)



MAC Budapešť (Maď.) - HK Nitra 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Góly: 33. Klempa (Nagy), 35. Schlekmann (Bodó, Garát), 45. Sofron (Klempa, Strech), 59. Klempa (Strech) - 24. Scheidl (Yellow Horn, Blackwater), 35. Kollár (M. Versteeg), 56. Buček (K. Versteeg)



3.3.2020 (Webnoviny.sk) -Hokejisti Košíc po nedeľňajšom triumfe na ľade Slovana Bratislava vyšli bodovo naprázdno v utorkovom súboji 5. kola nadstavby o 1. - 6. miesto Tipsport ligy 2019/2020, prehrali totiž s Duklou Trenčín 0:3. Oceliari tak naďalej zostávajú na 3. mieste tabuľky.Prvý a zároveň víťazný gól hosťujúcich "vojakov" dosiahol v presilovej hre v závere prvej tretiny Peter Sojčík, poistku pridal v 26. min Mathieu Brodeur a triumfe Dukly spečatil v 58. min Lukáš Paukovček.Brankár hostí Michal Valent pri premiérovom triumfe Dukly nad Košicami v tejto sezóne zneškodnil všetky strely súpera a pripísal si štvrté čisté konto v tomto ročníku.Obhajca titulu a úradujúci majster z Banskej Bystrice získal tri body v derby na ľade Zvolena , v ktorom triumfoval tesne 2:1.Po bezgólovej prvej tretine zariadili dvojgólový náskok pre "baranov" Václav Stupka a Samuel Mlynarovič gólmi v rozpätí rovnej minúty.Pred druhou sirénou síce ešte skorigoval Garrett Thompson, ale druhý zásah už domáci nepridali a v tabuľke klesli až na 6. priečku. Poprad si pred vlastnými fanúšikmi poradil so Slovanom Bratislava, tri body získal za hladký triumf 5:0. Už po prvej tretine viedli "kamzíci" o tri góly, do listiny strelcov sa zapísali Colin Jacobs, Marek Zagrapan a Peter Bjalončík.V druhej časti domáci nepremenili trestné strieľanie, v tretej pridali poisťovacie góly Adam Larkin a Adam Lapšanský. Slovan sa napriek neúspechu udržal na 2. mieste tabuľky, Popradčania poskočili zo 6. na 4. priečku hodnotenia.V skupine o 7. - 12. miesto Michalovce bojujúce o postup do play-off vyšli bodovo naprázdno na ľade Nový Zámkov, ktorým podľahli 2:4.V prvej tretine poslal Novozámčanov do vedenia Richard Ondrušek, ale Zemplínčania zásluhou zásahu Eduarda Šimuna v presilovke a Zackaryho Phillipsa v rovnovážnom stave otočili na 2:1 vo svoj prospech.Ešte pred druhou sirénou však vyrovnal Petr Obdržálek a víťazný gól domácich strelil v 51. min Marcel Holovič. V závere Timotej Šille už len spečatil triumf Nových Zámkov.Zaváhanie Michalovčanov nevyužili ich prenasledovatelia v tabuľke. Ôsmy Miškovec síce doma viedol nad Detvou 2:1, ale Rastislav Gašpar dvoma gólmi zariadil pre hosťujúci tím spod Poľany triumf 3:2 a tri body. Nitra v zostave už aj s Krisom Versteegom a Juddom Blackwaterom vyhrávala na ľade Budapešti 1:0 aj 2:1, podarilo sa jej tiež vyrovnať na 3:3, ale Tomáš Klempa gólom 91 sekúnd pred treťou sirénou zabezpečil triumf maďarského klubu.