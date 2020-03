Koronavírus ohrozuje štart novej sezóny F1, Taliani poletia na preteky špeciálnymi lietadlami

Prenajali špeciálne lietadlá

Vstup do Bahrajnu bez problémov

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nový ročník seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 sa začne o necelé dva týždne v Austrálii. Ešte pred jeho štartom sezóny prišlo k odloženiu aprílovej VC Číny. Otáznik sa objavuje aj v súvislosti s prvými troma súťažami novej sezóny, ktoré sú naplánované v Austrálii, Bahrajne a Vietname. Prinajmenšom z dôvodu zákazu vstupu pre ľudí prichádzajúcich z Talianska.Organizátori prvých dvoch veľkých cien v Austrálii (15. 3.) a Bahrajne (22. 3.) však upokojujú súčasnú situáciu pred obavami z možného zrušenia pretekov pre koronavírus. Do seriálu sa budú môcť zapojiť aj Taliani, v ktorých krajina je v Európe najviac postihnutá vírusom."Na rozdiel od rôznych špekulácií a napriek neustále sa meniacej situácii je náš výjazd do Austrálie a Bahrajnu momentálne potvrdený," uviedol v rozhovore pre agentúru hovorca Ferrari.Podľa talianskej agentúry ANSA existuje dohoda medzi F1 a vládami Austrálie a Bahrajnu o pravidlách prepravy členov tímov do týchto krajín. Na tento účel sa prenajali aj špeciálne lietadlá.To by malo upokojiť situáciu a umožniť zamestnancom spoločností Ferrari, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas a Pirelli bezpečne sa zúčastniť na pretekoch F1."V tejto fáze nemám žiadne informácie o zavedení akýchkoľvek zákazov. Neexistuje ani náznak, že by sa formula 1 nedostala do Austrálie. Šéfovia F1 opäť potvrdili, že Grand Prix v Melbourne sa bude konať. Tešíme sa na príchod tímov a pilotov," povedal šéf VC Austrálie Andrew Westacott.V rovnakom duchu sa vyjadrujú aj ľudia zodpovední za organizáciu VC Bahrajnu, podľa ktorých nebudú problémy so vstupom do tejto ázijskej krajiny."Môže sa predĺžiť iba pasová kontrola, počas ktorej sa môžu vykonávať testy na koronavírus. Sme však presvedčení, že vďaka prijatým opatreniam budeme môcť tento mesiac zorganizovať preteky podľa pôvodného plánu," vyjadril sa hovorca okruhu v Sakhire.Pokoj sa snaží udržať aj šéf tímu Haas Günther Steiner: "Sme v dobrých rukách, vedenie F1 sleduje vývoj aktuálnej situácie. Monitorujeme informácie, ale nemusíme sa obávať každú minútu. Situácia s koronavírusom sa neustále mení. Môžeme niečo naplánovať a ďalší deň to už nebude aktuálne."Vietnam, kde je podľa kalendára na programe tretie podujatie tohtoročného seriálu MS (5. 4.), zaviedol pre Talianov povinnú karanténu, čo môže narobiť problémy pre Ferrari a Alfa Romeo.