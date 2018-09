Popradskú nemocnicu ocenili za operáciu trieštivej zlomeniny panvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 24. septembra (TASR) – Lekár popradskej nemocnice Martin Lajoš ako prvý na Slovensku použil pri operácii trieštivej zlomeniny panvy špeciálnu dlahu. Jeho oddelenie za to získalo ocenenie Top inovácie v medicíne za rok 2017.informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.Oddelenie úrazovej chirurgie a jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) nominovali za prvú úspešnú slovenskú operáciu trieštivej zlomeniny panvy, a to kĺbovej jamky a ľavej časti panvy, pomocou špeciálnej dlahy. Pri zákroku bola hlavica stehennej kosti vtlačená do panvy.objasnila hovorkyňa. Na tejto konferencii práve primár Nestrojil predstavil liečebný postup a lekári si mohli vyskúšať prácu s touto dlahou a tiež konzultovať s tvorcami možnosti jej využitia.priblížila Galajda. Podľa primára to bola náročná operácia, ktorej predchádzala dôkladná príprava. Pomocou 3D konštrukcie pripravili model panvy u spomínaného pacienta a následne vyformovali dlahu tak, aby dostatočne spevnila roztrieštenú zlomeninu a umožnila fixáciu jednotlivých fragmentov. Pri operácii došlo k úplnej rekonštrukcii poškodenej panvy a napraveniu vtlačenej hlavice stehennej kosti. V pooperačnom období pacient plne rehabilitoval, zaťažoval a na siedmy deň ho prepustili do domáceho liečenia.doplnila hovorkyňa. Nominované bolo tiež chirurgické oddelenie za najmodernejší spôsob miniinvazívneho riešenia pruhov v slabinách u detí. Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou zase začalo realizovať nové endoskopické vyšetrenie endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia.uzatvoril generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s., Peter Petruš.