Tisíce ľudí si uctili pamiatku obetí útoku v iránskom Ahváze

Tisíce ľudí sa zhromaždili v pondelok 24. septembra 2018 v uliciach mesta Ahváz na juhozápade Iránu, aby si uctili pamiatku obetí útoku na účastníkov vojenskej prehliadky, pri ktorom zahynulo 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd. Irán na pondelok vyhlásil štátny smútok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 24. septembra (TASR) - Tisíce ľudí sa zhromaždili v pondelok v uliciach mesta Ahváz na juhozápade Iránu, aby si uctili pamiatku obetí útoku na účastníkov vojenskej prehliadky, pri ktorom zahynulo 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd.K sobotňajšiemu útoku, jednému z najhorších útokov na najsilnejšie vojenské jednotky v Iránskej islamskej republike, došlo v čase snáh Spojených štátov a ich spojencov z Perzského zálivu izolovať Teherán, všíma si tlačová agentúra Reuters.Irán na pondelok vyhlásil štátny smútok. V provincii Chúzestán zatvoria verejné úrady, banky, školy a univerzity.Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí obvinil z útoku v Ahváze štáty Perzského zálivu podporované Washingtonom a nariadil bezpečnostným silám, aby vypátrali zodpovedných.K streľbe v Ahváze sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no tiež protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí.Tlačová agentúra Amák napojená na IS zverejnila videozáznam s tromi mužmi vo vozidle, o ktorých povedala, že idú vykonať útok.Útok sa odohral v čase, keď si Irán tradične pripomína deň svojich ozbrojených síl a výročie vypuknutia iránsko-irackej vojny z 80. rokov 20. storočia. Podobne ako v Ahváze sa preto vojenské prehliadky konali aj v ďalších iránskych mestách.Bezpečnostné zložky zabili všetkých štyroch útočníkov.