Popredné tímy odstúpili z francúzskych pretekov Étoile de Bességes, dôvodom sú obavy o bezpečnosť

Odstúpenie pre zranenie

Problémy s autami

8.2.2025 (SITA.sk) - Problémy sa objavili vo štvrtok aj v piatok, a tak viaceré tímy nesúhlasili s pokračovaním v pretekoch a vrátili sa do svojich autobusov."Náš tím je jedným z niekoľkých, ktorí sa rozhodli odstúpiť z dnešnej etapy pre niekoľko incidentov s motorovými vozidlami, ktoré vpustili na pretekársku trať," uviedol v piatok cyklistický tím Soudal Quick-Step Pro."Považujeme to za neprijateľné a rozhodli sme sa, že sa znova nepripojíme k pretekom, pretože uprednostňujeme bezpečnosť našich jazdcov a personálu." Svoju účasť ukončili aj tímy Ineos, Lidl-Trek, Uno-X a EF Education.V priebehu štvrtka sa udial incident, ktorý spôsobil nehodu. Po nej musel belgický favorit päťdňových pretekov Maxim Van Gils z tímu Bora-Red Bull odstúpiť so zranením pravého bedra a pravého zápästia. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) uviedla, že tieto incidenty vyšetruje.Organizátori pretekov trvali na tom, že robili všetko, čo je v ich silách, aby zaručili bezpečnosť jazdcov, pričom tvrdili, že z finančných dôvodov nebolo možné úplne privatizovať cesty, ako je to v prípade veľkých pretekov, ako je Tour de France.„Auto, ktoré sa dostalo na trať vo štvrtok, polícia dvakrát zastavila a potom sa opäť rozbehlo. Čo môžeme robiť, okrem toho, že pred každú cestu niekoho postavíme?" povedala Claudine Fangille-Allegre, šéfka podujatia Étoile de Bességes, ktorej otec založil preteky v roku 1971."Sme dobrovoľníci. Nič nezarobíme. Buď jazdci pochopia, že to robíme predovšetkým pre nich, alebo nebudeme schopní prevziať organizačné bremeno a ja to pochopím.“