Guardiola poprel, že Manchester City v zime kupoval posily pre obavy z prestupového embarga

8.2.2025 (SITA.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu Manchester City Pep Guardiola v piatok poprel, že by "Citizens" v januári míňali na angažovanie nových posíl pre prípad, že na klub bude uvalené prestupové embargo pre možné porušenie finančných pravidiel Premier League ManCity pred pondelňajšou uzávierkou zimného prestupového obdobia vynaložil okolo 170 miliónov libier na obrancov Abdukodira Chusanova a Vitora Reisa, stredopoliara Nica Gonzáleza a útočníka Omara Marmousha. Pre mužstvo, ktoré sa v tabuľke Premier League nachádza na 5. mieste a v Lige majstrov sa predstaví v šestnásťfinále proti Realu Madrid , sú to cenné posily pred zvyškom sezóny 2024/2025.Klub z Etihad Stadium čelí pojednávaniu v súvislosti s až 115 údajnými porušeniami finančných predpisov Premier League, pričom jednou z možných sankcií v prípade dokázania viny je prestupové embargo. Ďalšími postihmi by mohli byť rôzne pokuty, odpočet bodov alebo dokonca preradenie do nižšej súťaže.Manchester City odmieta akékoľvek previnenie a Guardiola má pocit, že klub je nesprávne posudzovaný pre bohatstvo svojich vlastníkov. Tvrdí, že výdavky ManCity zďaleka nie sú na takej úrovni ako u niektorých rivalov. Poukázal na to, že v ostatných rokoch omnoho viac míňali FC Chelsea FC Liverpool . Verdikt v prípade Manchestru City by mal byť vynesený o mesiac.