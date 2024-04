Poprední umelci vyzývajú Fica, aby sa ospravedlnil za svoje nenávistné výroky a žiadajú Žilinku, aby konal

Nenávistné a hrubé výroky

30.4.2024 (SITA.sk) - Poprední slovenskí umelci vyzývajú premiéra Roberta Fica Smer-SD ), aby sa ospravedlnil za svoje hanebné a nenávistné výroky smerujúce voči predstaviteľom kultúry a predstaviteľom zraniteľných menšín. Juraj Kemka , Boris Farkaš a mnohí ďalší herci, herečky, režiséri, výtvarníci a ďalší umelci spísali výzvu, ktorú zaslali premiérovi aj generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi Generálneho prokurátora žiadajú, aby sa Ficovými výrokmi zaoberal a vyvodil aj trestnoprávnu zodpovednosť za podnecovanie k nenávisti v spoločnosti.„Vadí Vám vulgarita v umeleckých dielach, ale sám sa vyjadrujete vulgárne. Ak požadujete slušnosť, začnite ako premiér od seba. Vyzývame Vás, ospravedlňte sa,“ adresovali umelci Ficovi.Zároveň sa ohradili voči tomu, že Fico ich na tlačovej konferencii 22. apríla po kontrolnom dni na ministerstve kultúry nazval duchovnými bezdomovcami.„Vaše nenávistné a hrubé výroky smerujúce nielen k nám, ale aj k predstaviteľom zraniteľných menšín, majú nedozerné následky na nárast hrubosti, vulgárnosti, ale aj prejavov násilia v našej spoločnosti. Pokým politici, najmä Vy, pán premiér a pani ministerka kultúry, nebudú schopní prejaviť toleranciu a rešpekt k iným názorom a predstaviteľom menšín, naša spoločnosť bude vedená do kultúrnej ničoty, nenávisti, polarizácie a záhuby,“ píšu umelci vo výzve.Zdôrazňujú, že sa takémuto dianiu nemienia prizerať a vždy sa budú ozývať, aby slovenskú kultúru a jej rozmanitosť chránili.„Vy nie ste slovenská kultúra, ani nemáte právo určovať, aká má byť. A my nie sme žiadni duchovní bezdomovci či nekultúrni ľudia, ako ste nás nazvali,“ napísali umelci.Fico na tlačovej besede 22. apríla uviedol, že ministerstvo kultúry bude robiť slovenskú národnú kultúru a nie kultúru transsexuálov alebo ľudí, ktorí nevedia, čo chcú.„Nie kultúru zvrhlosti, nie kultúru vulgárnosti, ktorá sa nám dostáva, bohužiaľ, do našej kultúrnej scény,“ vyhlásil Fico.Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ) povedal, že mu jej ľúto, že po nej „idú“.„Na druhej strane Vám chcem povedať - nič si z toho nerobte, sú to duchovní bezdomovci, sú to nekultúrni ľudia, ktorí ani netušia, o čom je skutočná slovenská kultúra, ktorí ani netušia, na čom je táto krajina postavená“.Šimkovičová bude mať podľa Ficových slov jeho plnú podporu, keď bude pokračovať v robení slovenskej kultúry, „dobrej, poctivej, slušnej, a nie kultúry, ktorú som pomenoval - kultúry zvrhlej, vulgárnej, transsexuálnej a bohvieakej, pretože už ani Boh niekedy nevie, že čo to máme niekedy vedľa seba a kto sa ako správa“.