Prezidentka Čaputová odovzdala ocenila 28 osobností, ktoré sa zaslúžili o vstup Slovenska do EÚ a NATO (foto)

Úspech celej krajiny

Spojenec nielen na papieri



Príhovor prezidentky SR Zuzany Čaputovej

„Vážený pán prezident Schuster,

vážený pán podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky,

vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,

vážený pán podpredseda Európskeho parlamentu, vážené Excelencie, dámy a páni, vážení hostia,



pred dvadsiatimi rokmi sa naša krajina stala členom dvoch najprosperujúcejších a najbezpečnejších klubov na svete, Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Bez preháňania možno povedať, že rozhodnutie vstúpiť do nich bolo jedným z najlepších a najdôležitejších v modernej histórii Slovenska.



Tento úspech bol a ostáva úspechom celej našej krajiny a všetkých jej obyvateľov. Ale konkrétnu zásluhu na ňom majú jednotlivci, aj mnohí z vás, tu v miestnosti. Bolo to úsilie väčšiny politického spektra, odborníkov a odborníčok, diplomatov a diplomatiek, časti médií ale aj širšej odbornej a občianskej spoločnosti, ktorých snahy sa spojili v mene dosiahnutia spoločného cieľa.



Všetci títo ľudia nielen rozumeli významu a potrebe nášho členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ale ho aj verejne vysvetľovali a každodenne presadzovali. Či už za rokovacím stolom v Bruseli a iných hlavných mestách na oboch stranách Atlantického oceánu, v pracovných skupinách na rôznych rezortoch tu na Slovensku alebo v priestoroch mimovládnych organizácií a médií.



Nedá sa oceniť všetkých, ktorí na našom vstupe do Európskej únie a Severeoatlantickej aliancie pracovali. Poďakovať však chcem a už teraz môžem všetkým – pričinili ste sa o lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť Slovenska. Toto je skutočné vlastenectvo, toto je skutočná oddanosť našej krajine. Ďakujem vám za to!



Výročie nášho členstva však nestačí len osláviť, treba ho aj zhodnotiť. Uplynulé dve dekády nám jasne ukazujú kedy sa nám najviac darilo presadzovať slovenské záujmy a formovať to, ako naša Únia a naša Aliancia majú vyzerať. Je zrejmé, že najúspešnejší sme boli, keď sme boli pre partnerov čitateľní a konzistentní v našich vyjadreniach a krokoch. Práve tento prístup priniesol mnohé konkrétne výhody a príležitosti, z ktorých Slovensko a naši občania čerpajú dodnes. V podobe významného rozvoja infraštruktúry, vzdelávacích a pracovných príležitostí, posilnenej ochrany práv aj bezpečnosti nás všetkých.



Za uplynulých dvadsať rokov sa Európska únia aj NATO zmenili - nielen počtom členov, ale aj prehĺbením spolupráce či posilneným kolektívnej obrany. Prekonali sme mnohé krízy a verím, že úspešne prekonáme aj tie, ktorým ako EÚ a NATO čelíme dnes. Moja dôvera pramení z toho, že sme ako komunita hodnôt a zdieľaných záujmov už mnohokrát ukázali, že sme schopní adaptácie a ak treba, aj odvážnych krokov vpred.



Napriek mnohým zmenám však v oboch zoskupeniach stále platia pravidlá, ktoré platili aj pri našom vstupe. Vrátane toho, že každá krajina, ktorá sa stáva ich členom, musí byť a ostať fungujúcou demokraciou. Nie je to nič iné ako rešpekt k troj-deleniu moci, nezávislosti súdnictva, slobode slova a médií alebo ochrana práv menšín.



Milan Rastislav Štefánik o demokracii povedal, že je to organizovaná myšlienka, idea proti chaosu. Podľa neho, demokracia znamená “myslieť, skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť.” Koniec citátu.



Demokracia a jej kľúčové hodnoty musia ostať zachované v každej jednej členskej krajine euro-atlantického priestoru. Sami vieme, že ohrozenie týchto hodnôt nás v 90.-tych rokoch takmer pripravilo o možnosť vstúpiť do Európskej únie a NATO. Mnohí aj tu v miestnosti viete, aké náročné vtedy bolo tento integračný vlak znovu dobehnúť. Podarilo sa to nielen vďaka tomu, že sme prijali mnohé smernice, štandardy či reformovali rôzne sektory. Ale najmä vďaka tomu, že sme rozptýlili pochybnosti o kvalite našej demokracie a schopnosti a ochote plniť naše záväzky.



Keď Slovensko v roku 2004 vstupovalo do NATO, vtedajší americký prezident George Bush mladší povedal: „krajiny, ktoré dnes privítame, boli priateľmi predtým, než sa stali spojencami. A v tom, čo konali, boli spojencami už predtým, ako sa stali spojencami aj podľa zmluvy”.



Toto je odkaz, ktorý chcem dnes osobitne vyzdvihnúť. Pretože platí tak pri Severoatlantickej aliancii ako aj pri Európskej únii, že je dôležité, aby Slovensko tak ako doposiaľ, bolo partnerom v EÚ a spojencom v NATO nie len na papieri, ale aj skutočným a konštruktívnym partnerom a priateľom. Aby sme sa aj naďalej správali v duchu hodnôt, ochrana ktorých nám vstup do týchto zoskupení umožnila.



Rešpekt k týmto hodnotám je totiž tým najsilnejším spojením medzi nami a ostatnými členmi, ale predovšetkým tým najvýznamnejším benefitom pre našich občanov. Toto je naša spoločná povinnosť a bude to aj náš spoločný úspech. Zvládneme to!“





