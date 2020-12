Popredný výrobca zdravotníckych pomôcok Hartmann spustil vlastný internetový obchod

O spoločnosti HARTMANN – RICO

14.12.2020 (Webnoviny.sk) -"Cieľom tohto kroku je priblížiť sa k domácim spotrebiteľom a uľahčiť im nákup zo širokého sortimentu zdravotníckeho a hygienického materiálu, dezinfekcie a regenerácie pre športovcov, a to bez návštevy kamenných predajní. Nikdy na to nebola vhodnejšia príležitosť ako v podmienkach aktuálnej pandemickej situácie. Osobný kontakt so zákazníkom však naďalej zostáva neoddeliteľnou súčasťou nášho rozvoja. Dialóg s našimi zákazníkmi je nevyhnutný preto, aby sme naplnili ich potreby a tiež aby sme neustále hľadali inovatívne riešenia", povedal Ondrej Gutyan, Business Unit manažér spoločnosti HARTMANN-RICO na Slovensku.Návštevníci eshopu si môžu vybrať z palety viac než 130 produktov, ktoré značka HARTMANN zastrešuje. V ponuke sú domáce váhy a tlakomery značky Veroval vrátane príslušenstva, špeciálna kozmetika MoliCare pre starostlivosť o pokožku, hygienické potreby pre pacientov, ženy a deti značiek Bel a Ria, náplasti, regeneračné gely a tejpy radu Cosmos.Pre všetok sortiment je aktuálne doprava po celom území Slovenska zdarma.Spoločnosť HARTMANN – RICO vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho podniku Rico Veverská Bítýška. Patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok a hygienických výrobkov v Českej republike. Viac ako 25 rokov pôsobí HARTMANN - RICO aj na území Slovenska so sídlom v Bratislave.Informačný servis