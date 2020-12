Užite si reštart ako prví!

1. Pomôžte imunite

2. Doprajete oddych boľavému chrbtu

3. Zastavte sa a sústreďte sa na seba

4. Zatočte so sviatočnými kilami navyše!

5. Flexibilita rezervácie a výhodná cena

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Potrebujete 5 dôvodov, pre ktoré by ste sebe alebo svojej milovanej osobe mali dopriať pobyt v kúpeľoch? Máte ich mať! Rezervujte si zaslúžený oddych a vychutnajte si profesionálnu starostlivosť v Kúpeľoch Piešťany medzi prvými v roku 2021.Prvé mesiace nového roka sú už tradične obdobím, v ktorom sa väčšina ľudí takpovediac "spamätáva" z Vianoc a snaží sa naskočiť späť do kolotoča pracovných povinností. Dôvodov na oddych a reštart je pritom v prvých mesiacoch roka viac, než dosť.Zásoby vitamínov zo šťavnatého a čerstvého letného ovocia sú nenávratne preč a imunita v mnohých prípadoch funguje už len zo zotrvačnosti. Vitamín D nadobudnutý počas teplých letných dní je tiež minulosťou. Ideálnym spôsobom, ako toto obdobie prežiť v zdraví je naštartovať imunitu relaxáciou a využitím blahodarných účinkov vzácnych prírodných zdrojov – termálnej vody a bahna využívaného na liečebné účely v Kúpeľoch Piešťany.Pandémia a improvizované pracovné podmienky na home office si vyberajú svoju daň na pohybovom aparáte. Nesprávne niekoľkohodinové sedenie na gauči či kuchynskej stoličke sa nedá porovnať so sedením v kancelárii. Mnohí taktiež zažívajú ťažké časy kvôli obmedzeným prevádzkovým podmienkam športovísk a fitness centier. Následky neľahkého obdobia pomôže zmierniť unikátne kúpeľné procedúry , masáže, hydroterapia či priaznivé účinky liečivého bahna, ktoré nájdete iba na piešťanskom Kúpeľnom ostrove.Telo a zdravie máme len jedno. Je dôležité nezabúdať na to ani v čase, keď sa žiadne zdravotné problémy neozývajú. Prevencia totiž dokáže zázraky. Je neporovnateľne lepšie užiť si preventívny pobyt v kúpeľoch ako tam ísť už s diagnózou. Kúpele Piešťany ponúkajú služby na vysokej úrovni, pestré možnosti ubytovania a pobytových balíčkov, ktoré ulahodia každému. Chcete len vypnúť? Nájsť chvíľu pokoja v krásnom prostredí? Nechať sa rozmaznávať na slovo vzatými odborníkmi s rokmi skúseností? Práve pre vás sú pobyty v sychravom počasí prebúdzajúcej sa jari ako stvorené.Okrem termálnej vody a liečivého bahna sa sieť hotelov Ensana pýši aj svojim prístupom k stravovaniu hostí. Keď sa z kúpeľov chcete vrátiť nie len v lepšej kondícii, ale aj štíhlejší a zdravší – stavte na citlivo zostavený jedálniček, ktorý je súčasťou pobytu Zdravá výživa . Program vás naučí pristupovať k stravovaniu zodpovedne a pomôže jemne prečistiť tráviaci systém. Ten je totiž kľúčom k energii, krajšej pokožke a celkovému pocitu šťastia a vitality.Na všetky rezervácie na www.ensanahotels.com /sk platí pre "ranné vtáčatá" – tých, ktorí si svoj pobyt rezervujú v medzi prvými. Ďalšou výhodou je možnosť meniť dátum svojej rezervácie. Tím Piešťany Ensana Health Spa Hotels chce svojim klientom poskytovať špičkové služby aj v sťažených podmienkach, ktoré sú dôsledkom pandémie. Zodpovieme akékoľvek otázky súvisiace s možnosťou zmeny termínu pobytu, i ohľadne krokov, ktoré podnikáme v záujme zdravia, bezpečnosti a pohodlia hostí Kúpeľného ostrova.Informačný servis