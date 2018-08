Populácia Austrálie dosiahne 25 miliónov o desaťročie skôr

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 7. augusta (TASR) - Austrália dosiahne v priebehu utorka rekordné množstvo obyvateľov - 25 miliónov. Stane sa tak temer o jedno desaťročie skôr, než sa predpokladalo. Vyplýva to z údajov austrálskej vlády, informuje agentúra Reuters.Podľa štatistiky prichádza žiť do tejto krajiny každú minútu jeden nový obyvateľ. Austrálsky štatistický úrad predpokladá, že ak bude takáto tendencia pretrvávať, ich celkový počet dosiahne v priebehu nasledujúcich troch rokov 26 miliónov.Rapídne zvýšenie počtov migrantov vyvolalo debatu o ekonomickom a sociálnom dosahu migrácie. Neadekvátna infraštruktúra vyústila do preplnených a znečistených miest, kým expandujúci pracovný trh obmedzil rast miezd, píše Reuters.Na otázku, či sa Austrália dokáže vyrovnať s 25 miliónmi obyvateľov, minister financií Scott Morrison odpovedal:Ekonomický úspech Austrálie je založený na migrácii, pretože viac než tretina populácie sa narodila v zahraničí. Vyplýva to z posledného sčítania obyvateľstva, podľa ktorého migranti najčastejšie prichádzajú z krajín ako Anglicko, Čína, Nový Zéland a India.Ďalšia štúdia, ktorej výsledky zverejnili v júni, poukazuje na to, že zahraničná migrácia v súčasnosti predstavuje 62 percent celkového rastu obyvateľstva. Prirodzený rast obyvateľstva podľa výsledkov tejto štúdie predstavuje 38 percent.Migrácia sa však v krajine stáva politickým horúcim zemiakom, pretože vládnuca stredopravá koalícia a opoziční labouristi štartujú kampaň pred marcovými voľbami v štáte Nový Južný Wales. Po nich budú v máji budúceho roka nasledovať parlamentné voľby.Krajne pravicová politička Pauline Hansonová pripisuje stúpajúce počty migrantov v krajine k rastúcej nerovnosti.