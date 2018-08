Z mešity vytiahli po zemetrasení na ostrove Lombok živého muža

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 7. augusta (TASR) - Živého muža zachránili z trosiek mešity, ktorú na indonézskom ostrove Lombok zničilo nedeľné zemetrasenie s magnitúdou 6,9. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.uviedol na Twitteri hovorca indonézskej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof Sutopo Nugroho.Na videu, ktoré zverejnil, je vidieť, ako mužovi s moslimskou čiapkou pomáhajú záchranári chodiť po tom, čo ho vytiahli z trosiek mešity. V nej sa modlilo približne 50 ľudí, keď sa zrútila, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na jedného zo záchranárov. V pondelok vytiahli z ruín dve osoby vrátane ženy so zlomenou nohou a objavili tri mŕtve telá.Pri zemetrasení zahynulo podľa v pondelok večer zverejnenej oficiálnej bilancie 98 ľudí, avšak zástupca miestnej vlády povedal televíznej stanici Metro TV, že o život prišlo 142 ľudí. Ďalších 236 osôb utrpelo zranenia a viac ako 20.000 ďalších prišlo o strechu nad hlavou, keď ich domy zemetrasenie zničilo alebo poškodilo, informovala agentúra pre zmierňovanie následkov katastrof. Podľa jej hovorcu by sa mal počet obetí ešte zvýšiť, keďže záchranári sa už dostali do niektorých ťažšie prístupných oblastí.Zemetrasenie prišlo iba týždeň po tom, ako otrasy s magnitúdou 6,4 na ostrove Lombok pripravili o život 16 ľudí a vynútili si rozsiahlu evakuáciu turistov z oblasti vyhľadávanej sopky Rinjani.Indonéziu často sužujú zemetrasenia vzhľadom na to, že sa nachádza na tzv. Ohnivom kruhu, kde sa odohráva až 90 percent všetkých zemetrasení na svete.V decembri 2004 silné zemetrasenie s magnitúdou 9,1 pri indonézskom ostrove Sumatra vyvolalo vlnu cunami, ktorá vo vyše desiatich krajinách juhovýchodnej Ázie zabila 230.000 ľudí.