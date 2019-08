Populácia sladkovodných živočíchov za 40 rokov prudko klesla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Berlín 10. augusta (TASR) - Počty sladkovodných živočíchov za posledné štyri desaťročia v globálnom meradle prudko klesli. Vyplýva to z správy Leibnizovho inštitútu sladkovodnej ekológie a vnútrozemského rybolovu (IGB) zverejnenej v piatok. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa správy, ktorú výskumníci z IGB zverejnili v časopise Global Change Biology, sa napríklad počet sladkovodných živočíchov nad 30 kilogramov v rokoch 1970-2012 znížil o 88 percent. Do tejto skupiny patria okrem iných delfíny, bobry, krokodíly, niektoré druhy korytnačiek a jesetery.Pokles populácie sladkovodných živočíchov bol v sledovanom období podľa IGB výraznejší, ako tomu bolo v prípade suchozemských a morských stavovcov."Tieto výsledky sú alarmujúce a potvrdzujú obavy vedcov, ktorí sa venujú štúdiu a ochrane sladkovodnej biodiverzity," uviedla Sonja Jähnigová, jedna zo spoluautoriek predmetnej štúdie.Z výskumu ďalej vyplýva, že veľké druhy rýb, ako sú jesetery, lososovité ryby a pangasy veľké sú vzhľadom na pokles početných stavov o 94 percent najviac ohrozené, pričom s úbytkom o 72 percent ich nasledujú sladkovodné plazy. Hlavnými príčinami tohto stavu sú podľa vedcov nadmerný lov a úbytok prirodzeného životného prostredia.Vedci z IGB taktiež kritizujú plány na vybudovanie ďalších 3900 vodných elektrární, z ktorých až 800 by malo pribudnúť na tokoch s vysokou mierou biodiverzity, akými sú napríklad Amazonka, Kongo, Mekong alebo Ganga. Priehrady totiž často tvoria prekážku, ktorá sladkovodným živočíchom bráni dostať sa do oblastí, kde sa kŕmia, alebo pária.