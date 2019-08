SNP75: Predmetom mesiaca v trnavskom múzeu je uniforma kozáka

Na snímke exponát mesiac - šabľa kubáňskeho kozáka v Západoslovenskom múzeu v Trnave vo štvrtok 8. augusta 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na snímke exponát mesiac - šabľa kubáňskeho kozáka v Západoslovenskom múzeu v Trnave vo štvrtok 8. augusta 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 10. augusta (TASR) – Zbierkovým predmetom mesiaca august v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave je uniforma kubáňskeho kozáka z 2. svetovej vojny. Múzeum na ňu upozornilo v súvislosti s pripomienkou na boje 2. svetovej vojny a na 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP)."Je to dar od Mestského úradu v Trnave," informovala historička Lucia Duchoňová. Cestu uniformy do Trnavy však nepozná. Trnava v čase socializmu mala bohaté družobné styky s vtedy ešte žijúcimi účastníkmi oslobodzovacích bojov, ktorých často aj pozývala. Nie je vylúčené, že niekto z bojovníkov tento zaujímavý zbierkový predmet práve pri takejto príležitosti daroval. "Kubáňski bojovníci boli nasadení v 2. ukrajinskom fronte do bratislavsko-brnianskej operácie a oslobodzovali juhozápadné Slovensko," doplnila.Duchoňová pre TASR uviedla, že ZsM pripravuje na koniec augusta výstavu k 75. výročiu odchodu Trnavskej posádky do SNP. Bude sa venovať odchodu vojakov Trnavskej posádky do SNP, ktorá bola s piešťanskými letcami a dobrovoľníkmi jedinou zo západu Slovenska, ktorá sa do bojov zapojila. "Vedenie posádky spolupracovalo aj s partizánskym hnutím, niektoré partizánske jednotky vyzbrojovala," povedala Duchoňová. Na výstavu, ako dodala, budú zaradené zbierkové predmety aj z múzeí v Piešťanoch, Galante, Hlohovci a Skalici.