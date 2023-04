Populácia Únie sa do roku 2100 zmenší o šesť percent, tvrdia prognózy Eurostatu

Masový príliv utečencov

Vekové skupiny

7.4.2023 (SITA.sk) - Počet obyvateľov Európskej únie (EÚ) sa do roku 2100 v porovnaní s 1. januárom 2022 zníži o šesť percent, čo zodpovedá 27,3 milióna ľuďom. Vyplýva to z najnovších prognóz vydaných štatistickým úradom Európskej únie Eurostat Po poklese v rokoch 2020 a 2021 v dôsledku dopadov pandémie COVID-19 sa populácia EÚ začala v priebehu roka 2022 zotavovať. V dôsledku masového prílevu utečencov z Ukrajiny do EÚ v dôsledku ruskej agresie voči ich krajine sa odhaduje, že počet obyvateľov k 1. januáru 2023 dosiahol 451 miliónov osôb.Predpokladá sa, že počet obyvateľov EÚ dosiahne v roku 2026 maximum 453 miliónov. Následne sa toto číslo začne znižovať smerom k predpokladanej úrovni 420 miliónov v roku 2100.Tieto populačné projekcie vychádzajú z predpokladov čiastočnej konvergencie modelov plodnosti, úmrtnosti a migrácie krajín EÚ.Predpokladá sa, že podiel detí a mladých ľudí (vo veku 0 až 19 rokov) na celkovej populácii sa zníži z 20 % na začiatku roka 2022 na 18 % do roku 2100. Podiel ľudí v produktívnom veku (20 až 64 rokov) by sa mal znížiť z 59 % v roku 2022 na 50 % v roku 2100.Na rozdiel od toho sa predpokladá, že podiel starších vekových skupín (65 rokov a viac) na celkovej populácii EÚ sa zvýši. Očakáva sa, že podiel osôb vo veku 65 až 79 rokov vzrastie o dva percentuálne body z 15 % na začiatku roku 2022 na 17 % v roku 2100, pričom sa predpokladá, že podiel osôb vo veku 80 a viac rokov sa viac ako zdvojnásobí zo šesť percent na 15 %.