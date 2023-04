Zamestnanecké benefity podporujúce zdravie sú na Slovensku rozšírenejšie, najznámejšie tzv. sick days

Deň bez práce

Kultúrne či športové aktivity

7.4.2023 (SITA.sk) - Zamestnanecké benefity, ktoré majú podporiť zdravie ľudí vo firme, sú na Slovensku stále rozšírenejšie. Potvrdzuje to najnovšia analýza od portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia. Spomedzi „zdravých“ benefitov sú na Slovensku najrozšírenejšie tzv. sick days. Ide o voľno nad rámec zákona, ktoré môžu ľudia čerpať, keď sa necítia dobre.Ak sa zamestnankyňa či zamestnanec necíti dobre a nejde o nič vážne, nemusí ísť k lekárovi a namiesto toho môže využiť deň či dni bez práce. Túto možnosť malo od svojho zamestnávateľa v minulom roku približne 16 percent ľudí.Aktuálne dáta potvrdzujú aj angažovanie firiem pri zabezpečovaní väčšej finančnej istoty v prípade chorôb, ktoré dovedú ľudí do práceneschopnosti (PN). Takmer desatine pracovníkov poskytuje firma počas PN tiež extra finančnú kompenzáciu.Portfólio benefitov, ktoré ovplyvňujú naše zdravie, dopĺňajú tiež príspevky na regeneračné či športové aktivity. Medziročné výsledky potvrdzujú, že šetrenie nákladov počas pandémie zasiahlo vo firmách často práve tento druh benefitov.Príspevok na regeneračné aktivity, ako je napríklad wellness či masáže, malo v roku 2020 k dispozícii 12,7 percenta ľudí. O rok neskôr sa tento podiel o čosi znížil. V tomto prípade išlo o krátkodobú záležitosť a v roku 2022 sa podiel zamestnancov s týmto benefitom opäť zvýšil, a to na 12,8 percenta.Iné je to v prípade príspevkov na kultúrne a športové aktivity. V roku 2020 ich malo k dispozícii 4,6 percenta ľudí, pričom v roku 2021 sa tento podiel znížil na 3,9 percenta. Približne rovnaký podiel priniesol napokon aj rok 2022.