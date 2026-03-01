|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 1.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. marca 2026
Popularita kempovania na Slovensku rastie, veľtrh v Nitre chce podporiť regionálny cestovný ruch
Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v piatok začal veľtrh zameraný na cestovanie a aktívne trávenie voľného času v prírode Caravan Bike Travel 2026. Výstava je zameraná na karavaning, aktívny cestovný ruch, ...
Zdieľať
1.3.2026 (SITA.sk) - Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa v piatok začal veľtrh zameraný na cestovanie a aktívne trávenie voľného času v prírode Caravan Bike Travel 2026. Výstava je zameraná na karavaning, aktívny cestovný ruch, šport, rodiny a regionálnu turistiku, potrvá do 1. marca. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel podľa jej hovorkyne Zuzany Eliášovej propaguje na podujatí Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu.
„Karavanisti sú pre nás mimoriadne dôležitá cieľová skupina. Cestujú cielene, v regiónoch trávia dlhší čas a často sa na obľúbené miesta vracajú opakovane. To znamená viac prenocovaní, vyššie využitie služieb a konkrétnu podporu pre lokálnych podnikateľov a komunity. Karavanisti neprichádzajú len na víkend, prichádzajú objavovať. A práve objavovanie je tým, čo Slovensko ponúka v plnej miere,“ skonštatoval generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Na Slovensku je evidovaných viac ako 100 kempingových lokalít naprieč celou krajinou, od Bratislavy až po východ Slovenska. Najviac z nich sa nachádza na strednom Slovensku, takmer štyri desiatky na západe a takmer 30 vo východnej časti krajiny. Táto sieť vytvára pevný základ pre ďalší rozvoj karavaningu, čo potvrdzujú aj čísla.
V roku 2024 navštívilo slovenské kempingy takmer 160-tisíc turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 10 percent. Z celkového počtu návštevníkov bolo viac ako 80-tisíc domácich turistov a zvyšok tvorili zahraniční hostia. Tradične najsilnejším obdobím zostáva leto, keď kempingy zaznamenávajú najvyššiu obsadenosť. Takýto pomer potvrdzuje, že karavaning má silnú domácu základňu a zároveň dokáže efektívne priťahovať zahraničnú klientelu.
„Rast popularity potvrdzujú aj údaje o nových registráciách karavanov. Zaujímavým číslom je, že od roku 2018 sa ich ročný počet zdvojnásobil. Karavaning sa tak stáva stabilnou a dynamicky rastúcou súčasťou slovenského cestovného ruchu,“ zdôraznil na slávnostnom otvorení minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Popularita kempovania na Slovensku rastie, veľtrh v Nitre chce podporiť regionálny cestovný ruch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kempingové lokality
„Karavanisti sú pre nás mimoriadne dôležitá cieľová skupina. Cestujú cielene, v regiónoch trávia dlhší čas a často sa na obľúbené miesta vracajú opakovane. To znamená viac prenocovaní, vyššie využitie služieb a konkrétnu podporu pre lokálnych podnikateľov a komunity. Karavanisti neprichádzajú len na víkend, prichádzajú objavovať. A práve objavovanie je tým, čo Slovensko ponúka v plnej miere,“ skonštatoval generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.
Na Slovensku je evidovaných viac ako 100 kempingových lokalít naprieč celou krajinou, od Bratislavy až po východ Slovenska. Najviac z nich sa nachádza na strednom Slovensku, takmer štyri desiatky na západe a takmer 30 vo východnej časti krajiny. Táto sieť vytvára pevný základ pre ďalší rozvoj karavaningu, čo potvrdzujú aj čísla.
Rast popularity
V roku 2024 navštívilo slovenské kempingy takmer 160-tisíc turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 10 percent. Z celkového počtu návštevníkov bolo viac ako 80-tisíc domácich turistov a zvyšok tvorili zahraniční hostia. Tradične najsilnejším obdobím zostáva leto, keď kempingy zaznamenávajú najvyššiu obsadenosť. Takýto pomer potvrdzuje, že karavaning má silnú domácu základňu a zároveň dokáže efektívne priťahovať zahraničnú klientelu.
„Rast popularity potvrdzujú aj údaje o nových registráciách karavanov. Zaujímavým číslom je, že od roku 2018 sa ich ročný počet zdvojnásobil. Karavaning sa tak stáva stabilnou a dynamicky rastúcou súčasťou slovenského cestovného ruchu,“ zdôraznil na slávnostnom otvorení minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Zdroj: SITA.sk - Popularita kempovania na Slovensku rastie, veľtrh v Nitre chce podporiť regionálny cestovný ruch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
KDH vyzýva vládu na zvolanie bezpečnostnej rady, situácia na Blízkom východe si vyžaduje plán evakuácie
KDH vyzýva vládu na zvolanie bezpečnostnej rady, situácia na Blízkom východe si vyžaduje plán evakuácie