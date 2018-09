Popularita talianskej vlády je rekordne vysoká

Taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 16. septembra (TASR) - Popularita koaličnej vlády Talianska, zloženej z pravicovej strany Liga Severu (LN) a protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), sa tri a pol mesiaca po jej nástupe k moci zvýšila na rekordnú úroveň 62 percent. V júni dosahovala ešte 57 percent, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktoré cez víkend zverejnil denník La Repubblica.Premiér, nestraník Giuseppe Conte sa podľa prieskumu teší podpore 61 percent Talianov. Šéf Ligy a minister vnútra Matteo Salvini, ktorý dôrazne bojuje proti prisťahovalectvu, má priazeň 60 percent voličov, čo je o osem bodov viac než v máji. Líder M5S Luigi Di Maio zaznamenal v rovnakom období nárast popularity zo 42 na 57 percent, informovala agentúra APA.Liga, ktorá v parlamentných voľbách 4. marca získala 17,4 percenta hlasov, by tento výsledok takmer zdvojnásobila na 30,2 percenta, ak by sa teraz konali nové voľby. Hnutie piatich hviezd naopak v prieskume v porovnaní s voľbami stratilo tri percentá a dosiahlo podporu 29,4 percenta.Prieskum súčasne ukázal pokles podpory opozície. Demokratická strana (PD), ktorá v marcových voľbách dosiahla rekordne nízky výsledok 18,7 percenta, by sa v súčasnosti musela uspokojiť s hlasmi 17,3 percenta voličov. Zníženie podpory oproti voľbám - zo 14 percent na dnešných 8,7 percenta - zaznamenala aj opozičná strana Forza Italia (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho.Rozhodnutie vlády zakázať zakotvenie lodí so zachránenými migrantmi v talianskych prístavoch víta podľa prieskumu celkovo 54 percent respondentov. Súhlas s opatrením pritom vyjadrilo až 85 percent voličov Ligy a 75 percent voličov M5S.