Poslancov čakajú limity na počet členov strán aj pálenie alkoholu

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas 34. schôdze NRSR 12. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. septembra (TASR) - Limity na počet členov, zvýšenie základného platu starostov a primátorov, legalizácia súkromnej výroby destilátov pre vlastnú potrebu či ústavné zastropovanie dôchodkového veku. To sú niektoré z bodov programu 34. schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorým sa budú poslanci venovať počas druhého rokovacieho týždňa. Polovicu programu už stihli vyčerpať.Nový rokovací týždeň sa začne v pondelok (17.9.) o 10.00 h. Snemovňa bude diskutovať o doteraz neprerokovaných návrhoch prevažne z dielne poslancov. Sú medzi nimi napríklad návrhy na povinný teplý obed pre deti v škôlkach a školách, zrušenie 60-dňovej lehoty na voľbu prezidenta SR. Ďalej návrh, aby sa mohli zlúčiť prezidentské voľby a eurovoľby či zrušenie dvojtýždňového volebného moratória na prieskumy.Poslanci budú tiež hlasovať o prerokovaných bodoch. Napríklad o zvýšení platov sestier a pôrodných asistentiek, o dotáciách ministerstva kultúry umeleckým školám či o tom, aby ministerstvo životného prostredia mohlo zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia, ak ložisko vyhradeného nerastu nebude možné v budúcnosti využívať.Zákon o politických stranách, ktorý má určiť spomínané limity na počet členov strán kandidujúcich do parlamentu, má prísť na rad v utorok (18.9.) po podvečernom hlasovaní. V stredu (19.9.) je naplánovaných viac bodov vrátane návrhu, ktorým chce Most-Híd umožniť súkromnú výrobu destilátov pre vlastnú potrebu. Pôvodný návrh by sa mal ešte upraviť, zmeny avizoval Most-Híd. Jednou z nich by malo byť, že zariadenia na takúto súkromnú výrobu destilátov by mali byť po novom plombované.Parlament čaká aj hlasovanie o odloženom návrhu Smeru-SD na ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Hlasovanie sa na júnovej schôdzi odložilo, pretože poslanci Smeru-SD chceli získať väčší časový priestor na rokovanie s ostatnými stranami. Na rad má prísť na konci aktuálnej septembrovej schôdze. V závere schôdze by mali poslanci rokovať aj o zvýšení základného platu starostov a primátorov.O prerokovaných bodoch budú poslanci hlasovať až v utorok, v piatok (14.9.) a pondelok (17.9.) si hlasovanie zrušili. Pri piatkovom rokovaní bolo plénum takmer celý deň prázdne, rečnili len predkladatelia návrhov, o ktorých snemovňa rokovala. Väčšina zo 150 poslancov sa v pléne neukázala. Keď si poslanci zrušia hlasovanie, bežne sa stáva, že do pléna ich chodí rokovať minimum.