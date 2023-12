Popularitu vianočných hitov v Spojených štátoch vedie Mariah Carey

Desiatky rokov patria k vianočným sviatkom piesne so sviatočnou tematikou. V elektronických médiách či nákupných centrách pália na poslucháča od začiatku decembra. Každá minca má však dve strany, vianočné pesničky často potešia, ale aj odradia od ich počúvania. A prevládajú hlavne mainstreamové skladby.





V najnovšom rebríčku popularity je na čele Mariah Carey so skladbou All I Want For Christmas Is You. Američanka ju nahrala v septembri 1994 a mesiac nato vyšla aj na albume Merry Christmas. Na druhej pozícii je pieseň Fairytale of New York' z novembra 1987 v podaní skupiny The Pogues a speváčky Kirsty MacColl. Na treťom mieste je slávny song Last Christmas v podaní dvojice Wham!, ktorú tvorili George Michael a Andrew Ridgeley. Táto pesnička je od decembra 1984 hitom každé Vianoce.Irving Berlin, rodák z ruského Ťumeňa, je autorom skladby White Christmas. Jej prvú verziu nahral Bing Crosby v roku 1942. Od tej doby nahrali Biele Vianoce stovky spevákov, vo svete vraj existuje viac ako 2000 rôznych verzií tejto skladby. Na piatom mieste je speváčka a herečka Darlene Love s piesňou Christmas (Baby Please Come Home) z novembra 1963. Na šiestom stupienku je Portorikánec José Feliciano, v novembri 1970 nahral skladbu Feliz Navidad, ktorá má dnes po celom svete desiatky cover verzií.Slávna americká dvojica Ella Fitzgerald a Louis Armstrong nahrala v roku 1949 skladbu Baby, It's Cold Outside. Zložil ju Frank Loesser v roku 1944. Na ôsmej pozícii je skupina Jackson Five bratov Jacksonovcov so známym songom Santa Claus is Coming to Town. Vyšla na ich vianočnom albume v roku 1970. Anglická chlapčenská formácia East 17 je na deviatej priečke s piesňou Stay Another Day. Nahrali ju v novembri 1994. Prvú desiatku uzatvára spevák John Cale so skladbou Child's Christmas in Wales z roku 1973.V druhej desiatke popularity sú známe songy, ako Paul McCartney s piesňou Wonderful Christmas Time, Chris Rea a jeho Driving Home for Christmas či Happy Xmas (War Is Over) dvojice John Lennon a Yoko Ono.