Pred 110 rokmi vyšla v prílohe amerického denníka prvýkrát krížovka

Autorom prvej krížovky, takej ako ju poznáme dnes, je Arthur Wynne. Pripravil ju pre víkendovú prílohu amerického denníka New York World. Vo štvrtok 21. decembra uplynie od vyjdenia krížovky 110 rokov.





Arthur Wynne, ktorý pochádzal z Anglicka a do Spojených štátov amerických prišiel ešte ako chlapec, pracoval v newyorskom denníku New York World. Viedol zábavnú rubriku Fun, v ktorej vychádzali vtipy, kvízy, testy, mozaikové obrázky či obrázky vytvárané spájaním bodiek označených číslom, alebo hádanky. Krátko pred Vianocami ho požiadal šéfredaktor denníka, aby vymyslel pre čitateľov niečo nové.Vytvoril novú hádanku zloženú zo slov vpísaných do obrazca a v čísle denníka z 21. decembra 1913 sa objavila prvá krížovka pod názvom Word-Cross. Jeho krížovka vyšla aj s inštrukciou: Vyplňte malé políčka slovami, ktoré sa zhodujú s uvedenými definíciami.Údajne sa inšpiroval štyritisíc rokov starou tabuľkou z ostrova Kréta, na ktorú ho upozornili známi. Tá bola uložená v zbierkach Baltimorskej univerzity a pripomínala slovnú hračku.V súvislosti s históriu krížoviek sa uvádza aj objavenie kamenného náhrobku z roku 79 nášho letopočtu, ktorý našli v ruinách Pompejí. Na náhrobku bol totiž vytesaný latinský nápis, ktorého slová bolo možné čítať rôznym smerom a vždy vytvoria súvislú vetu.Zakrátko sa z krížovky stal veľký hit a objavovala sa v denníku každý víkend. Mnohí čitatelia sami vymýšľali nové a posielali ich do redakcie. Krížovky uverejňované v novinách boli však často aj chybné pre nepresnú tlač. Wynne sa ich rozhodol zrušiť, ale spustila sa vlna odporu čitateľov. Tí požadovali, aby obľúbená forma zábavy ostala súčasťou denníka.Tradícia krížoviek na Slovensku siaha do prvej polovice 20. storočia a spája sa s ňou meno profesora Júliusa Marschalka, ktorý v roku 1927 ako krížovkársky autor viedol slovenský kútik v českom časopise Důvtip. Tento priekopník slovenskej krížovky v roku 1941 viedol aj nový krížovkársko-hádankársky časopis Krížom-krážom. Prvý Zväz krížovkárov na Slovensku vznikol 20. januára 1946 a jeho prvým predsedom sa stal práve Marschalko. V roku 1955 začal vychádzať časopis Krížovkár a hádankár, neskôr zmenený na Lišiaka.