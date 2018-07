Populárni speváci idú na turné so slovenskými harmonikármi

Na snímke spevák Peter Lipa. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Lenka Lo Hrůzová, Mirka Partlová, Peter Lipa a Rado Moznich - to je spevácka zostava, ktorá bude sprevádzať Turné Slovak accordion orchestra 2018 pod názvom Meníme svet hudby.Turné odštartuje 13. júla v Brne, pokračuje 19. júla v Amfiteátri na Trenčianskom hrade, 10. augusta v Olomouci, 11. augusta v Plzni a 23. augusta v Ostrave. Na každom koncerte sa môžu fanúšikovia tešiť na známe hity Mariky Gombitovej a skupín Elán, Eagles, Queen, Metallica či Modus.Akordeón majú ľudia často zaškatuľkovaný ako folklórny hudobný nástroj. Nové obzory v jeho vnímaní ponúkol zaujímavý slovenský akordeónový orchester v lete minulého roka. Košickému publiku sa vtedy predstavil so speváckou podporou Lukáša Adamca, Petra Lipu a Márie Čírovej. Ešte v ten istý rok išiel orchester s podobným programom do Bratislavy, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Do unikátneho projektu sa zapojili aj ďalšie spevácke esá ako Nela Pocisková a Martin Chodúr.hovorí Peter Lipa. Návštevníkom koncertu ponúkne vystúpenie, ktorého súčasťou bude i interpretácia vlastnej skladby. Nový aranžmán dostane vďaka akordeónovému orchestru pesnička Balada o štyroch koňoch. Odznie aj pieseň Caracas a úplná novinka z tvorby AMC Trio Because Of Your Sad Eyes.Známy jazzman dodáva:doplnila Lenka Lo Hrůzová.Kompliment Lenke vrátil obratom aj umelecký vedúci a zakladateľ orchestra, nevidiaci akordeonista Vladimír Košík:Speváčku Mirku Partlovú oslovili nahrávky a nadšenie orchestra.Informáciu pre TASR poskytla agentúra Music Press Production.