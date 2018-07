Skupina Horkýže Slíže organizuje siedmy ročník festivalu Slížovica

Na snímke líder skupiny Horkýže Slíže Peter Kuko Hrivňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. júla (TASR) – Autocvičisko Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude 28. augusta miestom siedmeho ročníka festivalu Slížovica. Hudobný festival skupiny Horkýže Slíže je spojený s oslavou jej narodenín. Tento rok Slíže oslavujú 26 rokov existencie a narodeninovú oslavu si chcú dokonale užiť. Pre fanúšikov pripravili "nabitý" program, predstavenie nového klipu a veľké hudobné prekvapenie.hovorí Marek Viršík alias Vandel z kapely Horkýže Slíže.Line-up Slížovice je už hotový, na festival prídu zahrať kapely Pipes and Pints, The Paranoid, Zoči Voči, Chiki liki tu-a, Slobodná Európa, Polemic, Alone, Lapášanka a Doctor P.P. Nemôže chýbať koncert usporiadateľskej kapely Horkýže Slíže.uviedol pre médiá Peter Kuko Hrivnák.uzatvára Juraj Doktor Štefánik.TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.