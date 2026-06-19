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19. júna 2026
Populárny Andy Burnham sa vracia na politickú scénu a mieri na Downing Street
Návrat bývalého ministra do parlamentu posilnil špekulácie o súboji o vedenie Labouristickej strany. Skúsený labouristický politik Andy Burnham v piatok presvedčivo ...
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Skúsený labouristický politik Andy Burnham v piatok presvedčivo zvíťazil v doplňovacích voľbách v obvode Makerfield a otvoril si cestu k očakávanej kandidatúre na post lídra Labouristickej strany a britského premiéra.
Bývalý minister zdravotníctva a doterajší starosta Veľkého Manchestru získal takmer 55 percent hlasov a porazil kandidáta strany Reform UK o viac než 9 000 hlasov.
„Toto je chvíľa zmeny, máme príležitosť obrátiť vývoj,“ vyhlásil Burnham po oznámení výsledkov. Zároveň sľúbil, že predstaví „novú cestu pre Britániu“.
Starmerov kritik
Novozvolený poslanec dlhodobo kritizuje centristické smerovanie premiéra Keira Starmera a po zložení poslaneckého sľubu bude môcť oficiálne vstúpiť do súboja o vedenie strany. „Je to posledná šanca na zmenu,“ odkázal vlastným labouristom.
Pozornosť sa teraz sústreďuje na to, či sa Burnhamovi podarí získať dostatočnú podporu poslancov Labouristickej strany na vyvolanie súťaže o jej vedenie.
Podľa straníckych pravidiel potrebuje podporu najmenej 81 poslancov, čo by vzhľadom na jeho postavenie v strane nemal byť problém.
Premiér sa nevzdáva
Starmer, ktorý čelí rastúcej kritike vo vlastnej strane po sérii volebných neúspechov a rezignáciách ministrov, však odmieta odstúpiť. „Ak bude súťaž o vedenie strany, budem kandidovať,“ vyhlásil premiér.
Burnhamovo víťazstvo zároveň predstavuje neúspech pre pravicovo-populistickú stranu Reform UK Nigela Faragea, ktorá podľa prieskumov patrí medzi hlavných favoritov budúcich parlamentných volieb.
Výsledok v Makerfielde však ukázal, že Labouristi si v niektorých tradičných baštách naďalej dokážu udržať silnú podporu voličov.
Zdroj: SITA.sk - Populárny Andy Burnham sa vracia na politickú scénu a mieri na Downing Street © SITA Všetky práva vyhradené.
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