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Rodinné leto na dvoch kolesách: Ako vybrať bicykel pre každého člena rodiny
Tagy: Cyklista OC Tehelko PR Prieskum
Blížiace sa letné prázdniny sú ideálnou príležitosťou naplánovať si viac spoločných zážitkov na čerstvom vzduchu. Medzi aktivity, ktoré spájajú generácie, patrí aj cyklistika. ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Blížiace sa letné prázdniny sú ideálnou príležitosťou naplánovať si viac spoločných zážitkov na čerstvom vzduchu.
Medzi aktivity, ktoré spájajú generácie, patrí aj cyklistika. Potvrdzujú to výsledky prieskumu oc tehelko*, podľa ktorých takmer 60 % rodičov trávi čas so svojimi deťmi práve na bicykli. Nezáleží pritom na tom, či ide o krátky výlet za mesto, objavovanie nových cyklotrás alebo niekoľkodňové rodinné dobrodružstvo. Dôležité je vyraziť. Pozreli sme sa preto na to, prečo popularita cyklistiky rastie, aké bicykle sú dnes v kurze a ako si vybrať model, ktorý bude vyhovovať celej rodine.
"Práve zo sedla bicykla človek spozná krajinu najlepšie," povedal kedysi spisovateľ Ernest Hemingway. A zdá sa, že tento pohľad si osvojuje čoraz viac Slovákov. Cyklistika už dávno nie je len športom pre nadšencov. Stáva sa prirodzenou súčasťou aktívneho životného štýlu, spôsobom trávenia voľného času aj príležitosťou objavovať nové miesta vlastným tempom.
Hoci sa bicyklovanie často spája so športovým výkonom, pre mnohých Slovákov predstavuje predovšetkým spoločný čas s rodinou. Výsledky prieskumu pre oc tehelko ukázali, že bicykel je najobľúbenejšou športovou aktivitou rodičov s deťmi. Takmer 60 % respondentov uviedlo, že práve bicyklovanie patrí medzi aktivity, ktoré vykonávajú spoločne najčastejšie. Nasleduje turistika s 45 % a loptové hry s 35 %. Nie je to náhoda. Cyklistika patrí medzi športy, kde si môže zvoliť vlastné tempo a trasu podľa svojich možností. Práve preto sa stáva prirodzenou súčasťou víkendov, výletov aj letných dovoleniek. K jej rastúcej popularite prispieva aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Slovensko dnes ponúka viac ako 16-tisíc kilometrov značených cyklotrás, ktoré vedú cez mestá, prírodné lokality aj turisticky atraktívne regióny. Od nenáročných rodinných trás až po náročnejšie horské okruhy si na svoje prídu rekreační jazdci aj skúsení cyklisti.
Pri výbere bicykla zohráva najdôležitejšiu úlohu spôsob využitia. Napríklad, jedným z najvýraznejších trendov posledných rokov sú elektrobicykle. Kým ešte nedávno boli vnímané najmä ako riešenie pre starších ľudí, dnes po nich siahajú aj mladšie generácie, rodiny či športovo založení cyklisti. Elektropohon umožňuje absolvovať dlhšie trasy, zvládať kopcovitý terén alebo držať krok s výkonnejšími členmi rodiny. Vďaka tomu sa cyklistika stáva dostupnejšou pre širšiu skupinu ľudí a umožňuje spoločné výlety bez ohľadu na rozdielnu kondíciu jednotlivých členov rodiny. Popularitu si získava aj ďalší segment – gravel bicykle. Tie kombinujú výhody cestných a horských modelov a umožňujú pohodlnú jazdu po asfalte aj nespevnených cestách. Oslovujú najmä ľudí, ktorí chcú objavovať nové miesta bez obmedzenia povrchom a vyhľadávajú skôr zážitok než športový výkon.
Trendy v predaji bicyklov tento vývoj potvrdzujú aj v praxi. "Najvýraznejšie nám medziročne rastú elektrobicykle. Záujem o ne sa za posledné dva až tri roky výrazne zvýšil a dnes tvoria jednu z kľúčových kategórií nášho sortimentu. Kým kedysi sme ich odporúčali najmä starším zákazníkom alebo ľuďom s obmedzenou kondíciou, dnes po nich siahajú rodiny, aktívni rekreační cyklisti aj pendleri," vysvetľuje Filip Kedžuch z predajne Najšport, nachádzajúcej sa v oc tehelko.
Podľa neho elektropohon otvára cyklistiku širšiemu okruhu ľudí. Umožňuje absolvovať dlhšie trasy, zvládať kopcovitý terén a držať krok s výkonnejšími členmi rodiny bez toho, aby bol spoločný výlet pre niekoho príliš náročný.
Zo skúseností predajne Najšport rastie aj záujem o gravel bicykle, ktoré kombinujú výhody cestných a horských modelov. Obľubujú si ich najmä ľudia, ktorí chcú objavovať nové miesta bez obmedzenia typom povrchu a uprednostňujú zážitok z jazdy pred športovým výkonom.
Pozitívny trend evidujú v známej predajni aj pri detských bicykloch. "Rodičia dnes čoraz viac investujú do kvalitných a ľahkých modelov od overených značiek. Uvedomujú si, že správne zvolený bicykel môže výrazne ovplyvniť, či si dieťa vytvorí k cyklistike pozitívny vzťah," dopĺňa Filip Kedžuch z Najšportu.
Zaujímavosťou je aj rastúci záujem o požičovne bicyklov. Časť zákazníkov si chce bicykel pred kúpou najskôr vyskúšať na dlhšej trase, iní ho využijú na jednorazový výlet alebo dovolenku. Podľa skúseností predajne Najšport je najväčší dopyt práve po elektrobicykloch, ktoré umožňujú otestovať výhody elektrického pohonu ešte pred samotnou investíciou do vlastného bicykla.
Pri výbere bicykla však netreba myslieť len na typ modelu. Dôležitá je aj správna veľkosť rámu, kvalitná výbava a bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečia pohodlnú a bezpečnú jazdu pre všetkých členov rodiny. Odborníci sa zhodujú, že pri výbere bicykla by nemal rozhodovať iba dizajn či cena. Dôležité je zohľadniť predovšetkým to, kde a ako často bude bicykel využívaný. "V predajni sa vždy pýtame: kde budete jazdiť a s kým? Na jazdu po meste a pohodové výlety odporúčame trekingový bicykel, na zmiešaný terén gravel a do náročnejšieho horského prostredia horský bicykel. Elektrobicykel je zase ideálnou voľbou pre rodiny s rozdielnou kondíciou, pretože spoločné výlety si vďaka nemu užijú všetci členovia rodiny," vysvetľuje Filip Kedžuch z Najšportu.
Rovnako dôležitá je aj správna veľkosť rámu a nastavenie bicykla. Je preto dôležité si samotný bicykel pred kúpou osobne vyskúšať. Náročnejší cyklisti môžu napríklad využiť aj službu bikefittingu, teda odbornú analýzu posedu, pri ktorej sa bicykel nastaví presne podľa proporcií a štýlu jazdy konkrétneho človeka.
Najčastejšou chybou rodičov je kúpa väčšieho modelu s tým, že doň dieťa "dorastie". Príliš veľký bicykel sa však horšie ovláda, môže byť menej bezpečný a dieťa môže od bicyklovania odradiť. Pri detských bicykloch sa preto odporúča riadiť predovšetkým výškou dieťaťa.
Orientačne platí, že bicykle s 12-palcovými kolesami sú vhodné pre deti od približne dvoch rokov s výškou 85 až 100 cm, 16-palcové pre deti vo veku 4 až 6 rokov, 20-palcové približne od 6 do 9 rokov, 24-palcové od 9 do 12 rokov a 26-palcové modely pre staršie a vyššie deti. Dieťa by malo pri najnižšie nastavenej výške sedla dosiahnuť aspoň špičkami nôh na zem. Samozrejmosťou by mala byť aj bezpečnostná výbava. Pri deťoch do 15 rokov je nosenie cyklistickej prilby na Slovensku povinné zo zákona, no odborníci ju odporúčajú bez ohľadu na vek.
Či už plánujete krátke výlety v okolí mesta alebo niekoľkodňové dobrodružstvo, bicykel zostáva jedným z najjednoduchších spôsobov, ako spojiť pohyb, objavovanie a spoločný čas s blízkymi. A práve leto je na to ideálnou príležitosťou. O tom svojom vysnívanom sa príďte poradiť do predajne Najšport v oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, v o februári 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinné leto na dvoch kolesách: Ako vybrať bicykel pre každého člena rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzi aktivity, ktoré spájajú generácie, patrí aj cyklistika. Potvrdzujú to výsledky prieskumu oc tehelko*, podľa ktorých takmer 60 % rodičov trávi čas so svojimi deťmi práve na bicykli. Nezáleží pritom na tom, či ide o krátky výlet za mesto, objavovanie nových cyklotrás alebo niekoľkodňové rodinné dobrodružstvo. Dôležité je vyraziť. Pozreli sme sa preto na to, prečo popularita cyklistiky rastie, aké bicykle sú dnes v kurze a ako si vybrať model, ktorý bude vyhovovať celej rodine.
"Práve zo sedla bicykla človek spozná krajinu najlepšie," povedal kedysi spisovateľ Ernest Hemingway. A zdá sa, že tento pohľad si osvojuje čoraz viac Slovákov. Cyklistika už dávno nie je len športom pre nadšencov. Stáva sa prirodzenou súčasťou aktívneho životného štýlu, spôsobom trávenia voľného času aj príležitosťou objavovať nové miesta vlastným tempom.
Hoci sa bicyklovanie často spája so športovým výkonom, pre mnohých Slovákov predstavuje predovšetkým spoločný čas s rodinou. Výsledky prieskumu pre oc tehelko ukázali, že bicykel je najobľúbenejšou športovou aktivitou rodičov s deťmi. Takmer 60 % respondentov uviedlo, že práve bicyklovanie patrí medzi aktivity, ktoré vykonávajú spoločne najčastejšie. Nasleduje turistika s 45 % a loptové hry s 35 %. Nie je to náhoda. Cyklistika patrí medzi športy, kde si môže zvoliť vlastné tempo a trasu podľa svojich možností. Práve preto sa stáva prirodzenou súčasťou víkendov, výletov aj letných dovoleniek. K jej rastúcej popularite prispieva aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Slovensko dnes ponúka viac ako 16-tisíc kilometrov značených cyklotrás, ktoré vedú cez mestá, prírodné lokality aj turisticky atraktívne regióny. Od nenáročných rodinných trás až po náročnejšie horské okruhy si na svoje prídu rekreační jazdci aj skúsení cyklisti.
Ako si vybrať bicykel pre celú rodinu?
Pri výbere bicykla zohráva najdôležitejšiu úlohu spôsob využitia. Napríklad, jedným z najvýraznejších trendov posledných rokov sú elektrobicykle. Kým ešte nedávno boli vnímané najmä ako riešenie pre starších ľudí, dnes po nich siahajú aj mladšie generácie, rodiny či športovo založení cyklisti. Elektropohon umožňuje absolvovať dlhšie trasy, zvládať kopcovitý terén alebo držať krok s výkonnejšími členmi rodiny. Vďaka tomu sa cyklistika stáva dostupnejšou pre širšiu skupinu ľudí a umožňuje spoločné výlety bez ohľadu na rozdielnu kondíciu jednotlivých členov rodiny. Popularitu si získava aj ďalší segment – gravel bicykle. Tie kombinujú výhody cestných a horských modelov a umožňujú pohodlnú jazdu po asfalte aj nespevnených cestách. Oslovujú najmä ľudí, ktorí chcú objavovať nové miesta bez obmedzenia povrchom a vyhľadávajú skôr zážitok než športový výkon.
Trendy v predaji bicyklov tento vývoj potvrdzujú aj v praxi. "Najvýraznejšie nám medziročne rastú elektrobicykle. Záujem o ne sa za posledné dva až tri roky výrazne zvýšil a dnes tvoria jednu z kľúčových kategórií nášho sortimentu. Kým kedysi sme ich odporúčali najmä starším zákazníkom alebo ľuďom s obmedzenou kondíciou, dnes po nich siahajú rodiny, aktívni rekreační cyklisti aj pendleri," vysvetľuje Filip Kedžuch z predajne Najšport, nachádzajúcej sa v oc tehelko.
Podľa neho elektropohon otvára cyklistiku širšiemu okruhu ľudí. Umožňuje absolvovať dlhšie trasy, zvládať kopcovitý terén a držať krok s výkonnejšími členmi rodiny bez toho, aby bol spoločný výlet pre niekoho príliš náročný.
Zo skúseností predajne Najšport rastie aj záujem o gravel bicykle, ktoré kombinujú výhody cestných a horských modelov. Obľubujú si ich najmä ľudia, ktorí chcú objavovať nové miesta bez obmedzenia typom povrchu a uprednostňujú zážitok z jazdy pred športovým výkonom.
Pozitívny trend evidujú v známej predajni aj pri detských bicykloch. "Rodičia dnes čoraz viac investujú do kvalitných a ľahkých modelov od overených značiek. Uvedomujú si, že správne zvolený bicykel môže výrazne ovplyvniť, či si dieťa vytvorí k cyklistike pozitívny vzťah," dopĺňa Filip Kedžuch z Najšportu.
Zaujímavosťou je aj rastúci záujem o požičovne bicyklov. Časť zákazníkov si chce bicykel pred kúpou najskôr vyskúšať na dlhšej trase, iní ho využijú na jednorazový výlet alebo dovolenku. Podľa skúseností predajne Najšport je najväčší dopyt práve po elektrobicykloch, ktoré umožňujú otestovať výhody elektrického pohonu ešte pred samotnou investíciou do vlastného bicykla.
Na čo myslieť pri výbere bicykla?
Pri výbere bicykla však netreba myslieť len na typ modelu. Dôležitá je aj správna veľkosť rámu, kvalitná výbava a bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečia pohodlnú a bezpečnú jazdu pre všetkých členov rodiny. Odborníci sa zhodujú, že pri výbere bicykla by nemal rozhodovať iba dizajn či cena. Dôležité je zohľadniť predovšetkým to, kde a ako často bude bicykel využívaný. "V predajni sa vždy pýtame: kde budete jazdiť a s kým? Na jazdu po meste a pohodové výlety odporúčame trekingový bicykel, na zmiešaný terén gravel a do náročnejšieho horského prostredia horský bicykel. Elektrobicykel je zase ideálnou voľbou pre rodiny s rozdielnou kondíciou, pretože spoločné výlety si vďaka nemu užijú všetci členovia rodiny," vysvetľuje Filip Kedžuch z Najšportu.
Rovnako dôležitá je aj správna veľkosť rámu a nastavenie bicykla. Je preto dôležité si samotný bicykel pred kúpou osobne vyskúšať. Náročnejší cyklisti môžu napríklad využiť aj službu bikefittingu, teda odbornú analýzu posedu, pri ktorej sa bicykel nastaví presne podľa proporcií a štýlu jazdy konkrétneho človeka.
A čo bicykel pre najmenších členov rodiny?
Najčastejšou chybou rodičov je kúpa väčšieho modelu s tým, že doň dieťa "dorastie". Príliš veľký bicykel sa však horšie ovláda, môže byť menej bezpečný a dieťa môže od bicyklovania odradiť. Pri detských bicykloch sa preto odporúča riadiť predovšetkým výškou dieťaťa.
Orientačne platí, že bicykle s 12-palcovými kolesami sú vhodné pre deti od približne dvoch rokov s výškou 85 až 100 cm, 16-palcové pre deti vo veku 4 až 6 rokov, 20-palcové približne od 6 do 9 rokov, 24-palcové od 9 do 12 rokov a 26-palcové modely pre staršie a vyššie deti. Dieťa by malo pri najnižšie nastavenej výške sedla dosiahnuť aspoň špičkami nôh na zem. Samozrejmosťou by mala byť aj bezpečnostná výbava. Pri deťoch do 15 rokov je nosenie cyklistickej prilby na Slovensku povinné zo zákona, no odborníci ju odporúčajú bez ohľadu na vek.
Či už plánujete krátke výlety v okolí mesta alebo niekoľkodňové dobrodružstvo, bicykel zostáva jedným z najjednoduchších spôsobov, ako spojiť pohyb, objavovanie a spoločný čas s blízkymi. A práve leto je na to ideálnou príležitosťou. O tom svojom vysnívanom sa príďte poradiť do predajne Najšport v oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, v o februári 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinné leto na dvoch kolesách: Ako vybrať bicykel pre každého člena rodiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cyklista OC Tehelko PR Prieskum
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