 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Poradca Fica Lajčák sa objavil v Epsteinových spisoch, opozícia žiada vyvodenie politickej zodpovednosti


Poradca premiéra SR Roberta Fica a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa zverejnených správ žiadal usvedčeného ...



Zdieľať
31.1.2026 (SITA.sk) - Poradca premiéra SR Roberta Fica a bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa zverejnených správ žiadal usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, aby mu dohodil mladé dievčatá.

Poradca Fica Lajčák sa objavil v Epsteinových spisoch, opozícia žiada vyvodenie politickej zodpovednosti


Na sociálnej sieti na to upozornil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. „Chválil sa mu, že ho ešte nevidel poriadne v akcii, a prosil Epsteina, aby ho pozval na svoje ´hry´," uvádza šéf progresívcov.

Výzva na vyvodenie politickej zodpovednosti


„Akoby toho nebolo málo, vraví tam tiež, že miluje Lavrova, a ponúka Roberta Fica ako vhodnú figúru pre zámery americkej krajnej pravice," pokračuje v opise komunikácie medzi Lajčákom a Epsteinom.

Podľa Šimečku neexistuje iná možnosť, než aby Lajčák okamžite odstúpil z pozície poradcu premiéra, a ak to nespraví, Robert Fico ho musí okamžite odvolať. „Vyzývam ich na okamžité vyvodenie zodpovednosti za toto nechutné zlyhanie, ktoré poškodzuje meno Slovenska v zahraničí," dodal predseda PS.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Konverzácia medzi Jeffreym Epsteinom a Miroslavom Lajčákom je súčasťou Epsteinových spisov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti a má pochádzať z roku 2018. Miroslav Lajčák reagoval na zverejnenú komunikáciu pre portál 360tka.sk.

"Žiadne stretnutie pre premiéra som neorganizoval. Ženy neboli nikdy súčasťou našej komunikácie. Absolútne nikdy,” reagoval Miroslav Lajčák pre 360tku na najnovšiu zverejnenú konverzáciu medzi ním a Jeffrey Epsteinom.

Spoločná výzva opozičných poslankýň

 


Opozičné poslankyne Veronika Remišová (ZA ĽUDÍ), Beáta Jurík (Progresívne Slovensko), Anežka Škopová (Hnutie Slovensko), Andrea Turčanová (KDH), Martina Bajo Holečková (SaS), Monika Podhorány Masariková (Demokrati), rovnako vyzývajú premiéra, aby stiahol Lajčáka z funkcie poradcu. „Ak bude Robert Fico po najnovších zisteniach naďalej chrániť Lajčáka, prerazí ďalšie morálne dno," uvádzajú.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Menované poslankyne v tejto súvislosti upozorňujú. že podľa najnovších dokumentov z vyšetrovania odsúdeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, prebiehala medzi ním a bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom intenzívna a priateľská komunikácia, a to nad rámec toho, čo Lajčák pôvodne priznával.

Citácie z dokumentov a reakcia poslankýň


„Zo správ vyplýva, že spoločne žartovali o ženách a ich veku, Epstein mu dievčatá aktívne ponúkal, pričom Lajčák ho mal dokonca žiadať o ich sprostredkovanie. V kontakte boli pritom v období, keď boli Epsteinove zločiny verejne známe," zdôraznili opozičné poslankyne.

„Lajčákove tvrdenia o akejsi nevinnej spoločenskej komunikácii s Epsteinom sa po zverejnení nových dokumentov úplne rozpadli. V čase, keď boli jeho zločiny všeobecne známe, si posielali fotografie a viedli dôverné rozhovory so sexuálnymi narážkami," dodali.

Poslankyne v tejto súvislosti vyzvali Roberta Fica, aby Lajčáka odvolal z funkcie. „Ak si totiž aj po tomto všetkom myslí, že je prijateľné mať za poradcu človeka s blízkymi kontaktmi na svetoznámeho odsúdeného pedofila, ide o ďalšiu mimoriadne nechutnú ukážku morálneho sveta, v ktorom sa pohybuje. Premiér nesie plnú politickú zodpovednosť za to, koho chráni a koho drží vo svojom okolí. Ak Fico nebude konať ani teraz, dáva jasný signál, že mu neprekáža ani spojenie jeho vlády s ľuďmi z okolia nebezpečných sexuálnych delikventov," uzavreli.
 
 

 



Zdroj: SITA.sk - Poradca Fica Lajčák sa objavil v Epsteinových spisoch, opozícia žiada vyvodenie politickej zodpovednosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývalý minister zahraničných vecí Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky
