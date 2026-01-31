|
Sobota 31.1.2026
Meniny má Emil
|
31. januára 2026
Menej mŕtvych, viac ťažko zranených, polícia zverejnila štatistiky nehôd za rok 2025
Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala v roku 2025 celkovo 1210 dopravných nehôd. Je to o 60 menej v porovnaní s rokom 2024. Najvyšší počet ...
31.1.2026 (SITA.sk) - Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala v roku 2025 celkovo 1210 dopravných nehôd. Je to o 60 menej v porovnaní s rokom 2024. Najvyšší počet dopravných nehôd eviduje polícia v okresoch Trnava, Dunajská Streda a Piešťany.
Najviac nehôd oproti predchádzajúcemu roku pribudlo v okrese Senica a Dunajská Streda. Najnižší počet zrážok na cestách v kraji má okres Skalica.
Po dopravných nehodách bolo vlani usmrtených 27 osôb, čo je o 16 menej ako rok predtým. Ťažko zranených bolo 71 (+13) a ľahko sa zranilo 543 (-24) osôb. Počet dopravných nehôd, ktoré spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu, klesol.
Celkovo ich bolo 129, čo je medziročný pokles o 19. Najviac podgurážených vodičov havarovalo v okresoch Trnava 33 (-2), Dunajská Streda 33 (0) a Galanta 18 (-5). Najčastejšími príčinami kolízií bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy a nesprávna jazda cez križovatku. Najviac k nim prichádzalo v intraviláne obcí a na diaľniciach.
V minulom kalendárnom roku došlo v Trnavskom kraji k 91 (+21) zrážkam vozidiel s chodcami. Samotní chodci zavinili 22 nehôd. Zrážok vozidiel s nemotorovými vozidlami bolo celkovo 83. Vodiči nemotorových vozidiel zavinili 61 nehôd. Na železničných priecestiach v kraji bolo zaevidovaných 12 dopravných nehôd.
Zdroj: SITA.sk - Menej mŕtvych, viac ťažko zranených, polícia zverejnila štatistiky nehôd za rok 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
