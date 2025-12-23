Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.12.2025
 Z domova

23. decembra 2025

Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Forró odstúpil, nesúhlasí s podpisom novely trestného zákona


Poradca prezidenta Petra Pelelgriniho pre národnostné menšiny Krisztián Forró odstúpil v reakcii na podpísanie novely Trestného ...




6604283e183ac363806543 676x451 23.12.2025 (SITA.sk) - Poradca prezidenta Petra Pelelgriniho pre národnostné menšiny Krisztián Forró odstúpil v reakcii na podpísanie novely Trestného zákona. Informoval o tom Denník N.


Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za všetkých okolností v súlade s mojimi zásadami: právna istota, úcta a dôstojnosť našej komunity,“ povedal Forró pre maďarskojazyčný Napunk.



Novela mimo iného zahŕňa problematiku takzvaných Benešových dekrétov, ktoré sú citlivé pre maďarskú menšinu. Podľa prezidenta zákazom popierania povojnového usporiadania nemôže byť dotknuté právo brániť sa súdnou cestou voči konfiškácii majetku.

„Ale odmietam, aby niekto cielene na tribúnach podnecoval nejakú občiansku nespokojnosť len tým, že bude spochybňovať historické udalosti," vyhlásil Pellegrini v rámci odôvodnenia podpisu novely.




Zdroj: SITA.sk - Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Forró odstúpil, nesúhlasí s podpisom novely trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Národnostné menšiny Prezident Slovenskej republiky Trestný zákon
