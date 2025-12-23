|
Streda 24.12.2025
Meniny má Adam a Eva
23. decembra 2025
Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Forró odstúpil, nesúhlasí s podpisom novely trestného zákona
Poradca prezidenta Petra Pelelgriniho pre národnostné menšiny Krisztián Forró odstúpil v reakcii na podpísanie novely Trestného ...
23.12.2025 (SITA.sk) - Poradca prezidenta Petra Pelelgriniho pre národnostné menšiny Krisztián Forró odstúpil v reakcii na podpísanie novely Trestného zákona. Informoval o tom Denník N.
„Pre mňa je verejná služba prijateľná len vtedy, ak je za všetkých okolností v súlade s mojimi zásadami: právna istota, úcta a dôstojnosť našej komunity,“ povedal Forró pre maďarskojazyčný Napunk.
Novela mimo iného zahŕňa problematiku takzvaných Benešových dekrétov, ktoré sú citlivé pre maďarskú menšinu. Podľa prezidenta zákazom popierania povojnového usporiadania nemôže byť dotknuté právo brániť sa súdnou cestou voči konfiškácii majetku.
„Ale odmietam, aby niekto cielene na tribúnach podnecoval nejakú občiansku nespokojnosť len tým, že bude spochybňovať historické udalosti," vyhlásil Pellegrini v rámci odôvodnenia podpisu novely.
Zdroj: SITA.sk - Poradca prezidenta pre národnostné menšiny Forró odstúpil, nesúhlasí s podpisom novely trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
