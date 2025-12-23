|
Streda 24.12.2025
Meniny má Adam a Eva
23. decembra 2025
Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry
Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry. Ako uviedol na sociálnej sieti, ...
23.12.2025 (SITA.sk) - Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry.
Ako uviedol na sociálnej sieti, postoj prokuratúry vychádza z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v súdnom konaní vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Žilinka nedávno vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu. Novelu zároveň označil za škodlivú.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.
