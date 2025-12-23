Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Meniny má Adam a Eva
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

23. decembra 2025

Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry


Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry. Ako uviedol na sociálnej sieti, ...



Zdieľať
67ebd91fa1b2a705504913 676x451 23.12.2025 (SITA.sk) - Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že vo veci novely Trestného zákona nebol vypočutý hlas prokuratúry.


Ako uviedol na sociálnej sieti, postoj prokuratúry vychádza z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v súdnom konaní vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti. Žilinka nedávno vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu Trestného zákona vrátil do parlamentu. Novelu zároveň označil za škodlivú.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka reaguje na Pellegriniho podpis trestného zákona, mrzí ho nevypočutie hlasu prokuratúry © SITA Všetky práva vyhradené.

