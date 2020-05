Poradcom prezidentky Čaputovej pre komunikáciu je opäť Martin Burgr, ktorý sa vrátil sa do zboru

Martin Burgr

Martin Burgr je spoluzakladateľom Akadémie kritického myslenia a jeho školeniami komunikácie prešlo niekoľko stoviek ľudí v rámci univerzity a biznisu. Od roku 2015 bol asistentom poslanca NR SR Martina Poliačika, ktorý vtedy pôsobil v strane



Neskôr bol zodpovedný za komunikáciu v kampani terajšieho primátora Bratislavy Matúša Valla a viedol tiež komunikáciu v prezidentskej kampani Čaputovej.



Martin Burgr je spoluzakladateľom Akadémie kritického myslenia a jeho školeniami komunikácie prešlo niekoľko stoviek ľudí v rámci univerzity a biznisu. Od roku 2015 bol asistentom poslanca NR SR Martina Poliačika, ktorý vtedy pôsobil v strane Sloboda a Solidarita (SaS) a neskôr v PS.Neskôr bol zodpovedný za komunikáciu v kampani terajšieho primátora Bratislavy Matúša Valla a viedol tiež komunikáciu v prezidentskej kampani Čaputovej.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - Martin Burgr, ktorý viedol komunikáciu v prezidentskej kampani Zuzany Čaputovej, sa vrátil do zboru poradcov hlavy štátu.Agentúru SITA o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Burgr zo zboru poradcov odišiel, pretože sa podieľal na predvolebnej kampani Progresívneho Slovenska (PS ).„Martin Burgr sa 1. mája 2020 vrátil do zboru poradcov prezidentky ako poradca prezidentky pre komunikáciu,“ napísal Strižinec.Burgr z Prezidentského paláca odišiel, pretože participoval na kampani PS vo februárových voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR)