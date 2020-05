Napätie medzi Ficom a Pellegrinim stúpa, podľa politológa dochádza v Smere-SD k vnútorným pohybom

Ficova kritika straníckych poslancov

Napätie medzi Ficom a Pellegrinim stúpa

Odchod Podmanického zo strany

V strane dochádza k vnútorným pohybom

Podmanický bude podporovať konzervatívne kroky

24.5.2020 (Webnoviny.sk) - V opozičnej strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) dochádza k hmatateľným vnútorným pohybom.Predseda strany Robert Fico pochopil, že ak chce, aby si Smer-SD udržal svoje preferencie a on svoju predsednícku stoličku, potrebuje so stranou uskutočniť zásadnú zmenu, doslova obrat a nasmerovať ju „doľava“.Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman.Fico vo štvrtok 21. mája kritizoval členov predsedníctva a poslancov za ich verejné vyjadrenia k situácii v strane. V liste, ktorý im adresoval, ich okrem iného dôrazne žiada, aby sa zdržali verejných vyhlásení o vnútornom živote strany.Kritizuje ich za odchod Podmanického, hovorí o „odsúdeniahodnej politickej naivite“ a vyhlasuje, že „natláčanie strany do bezhodnotového liberálneho priestoru“ bude považovať za konanie poškodzujúce záujmy Smeru-SD.Podpredseda strany Peter Pellegrini poukázal na to, že odmieta umlčať v strane čoraz intenzívnejšie kritické hlasy. Nepriamo tým vyjadril nesúhlasné stanovisko s názorom Fica.Podľa politológa sa ukazuje, že v samotnej strane stúpa napätie medzi Ficom a Pellegrinim a atmosféra je dusnejšia než sa zdá. Nepriamo to podľa neho dokazuje aj spomínaná Ficova kritika spolupartajníkov.„Vyzerá to tak, že v blízkej dobe bude najdôležitejším momentom voľba predsedu strany. Od nej sa bude odvíjať aj ďalší vývoj. Scenárov sa ponúka viac, ale krok usilovať sa robiť reálnu ľavicovú a sociálnu politiku na Slovensku, môže byť z hľadiska udržania preferencií správnym ťahom,“ priblížil Ruman.Za otázne považuje, prečo s tým Fico prichádza „až teraz, keď mal niekoľko rokov na to, aby k transformácii strany postupne došlo“.„A takisto, je na mieste otázka, či je ešte Fico schopný vzbudiť v občanoch zápal, aby nabudúce volili ‚nový ľavicový‘ Smer,“ zamýšľa sa politológ.Dôkazom, že v Smere-SD dochádza k akýmsi vnútorným pohybom je aj odchod Jána Podmanického zo strany. Ten spolu Mariánom Kérym minulý týždeň ohlásil zámer vytvoriť s Tomášom Tarabom a Filipom Kuffom (obaja ĽSNS) v parlamente platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov.Vo vedení strany Smer-SD sa to však nestretlo s prílišným pochopením. Podmanického a Kéryho kritizovali podpredsedovia strany Peter Pellegrini, Richard Raši či Peter Žiga, ktorý ich dokonca vyzval k odchodu zo strany. Podmanický následne v reakcii na to zo strany odišiel, Kéry v nej naďalej zotrval.Ruman prízvukoval, že blízkosť ku konzervatívnym hodnotám v sebe Podmanický s Kérym neobjavili „zo dňa na deň“. Ozrejmil, že takéto hodnotové postoje v sebe museli mať dlhšie a možno ich zastávajú už od vstupu do strany Smer-SD, len o nich nikomu o nepovedali.„Prejavili sa až teraz, pretože na to boli objektívne podmienky a príčiny. Reakcie niektorých predstaviteľov Smeru-SD sú pochopiteľné, pretože takéto konanie sa vymyká politicko-hodnotovému rámcu, ktorý strana vo veľkej miere zastáva. Taktiež to vypovedá o tom, že v strane dochádza k hmatateľným vnútorným pohybom,“ vysvetlil Ruman.Politológ sa domnieva, že Podmanický bude ako nezaradený poslanec parlamentu ticho podporovať niektoré konzervatívne kroky, respektíve súhlasiť s politicko-hodnotovými postojmi niektorých poslancov strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) , ktorí sú kmeňovými členmi strany Kresťanská demokracia - Život a prosperita (KDŽP).„Tým, že ĽSNS pred voľbami nabrala kandidátov aj z iných politických strán, vrátane KDŽP, vznikla po voľbách v parlamente skôr frakcia ako homogénny poslanecký klub. A to je aj odpoveď na to, prečo chceli Podmanický s Kérym vytvoriť platformu práve s časťou tejto frakcie. Podmanický s Kérym majú skôr možno bližšie ku KDŽP ako k ostatným členom ĽSNS,“ uzavrel Ruman.