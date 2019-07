Poradcovia lídrov normandskej štvorky sa dohodli na výmene zajatcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 16. júla (TASR) - Zahraničnopolitickí poradcovia lídrov tzv. normandskej štvorky, zameranej na urovnanie konfliktu na Ukrajine, sa dohodli na výmene určitého počtu zajatcov, a to v priebehu jedného mesiaca. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Vadym Prystajko.Podľa neho sa schôdzka poradcov lídrov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka konala 12. júla. O počte ľudí, ktorých sa bude výmena týkať, však nediskutovali.uviedol Prystajko, ktorého citovala agentúra Ukrinform.Prystajko zdôraznil, že otázka konkrétnych mien a podrobností výmenného procesu spadá do právomoci ombudsmana, ako aj humanitárnej podskupiny trojstrannej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase.Prystajko avizoval, že zahraničnopolitickí poradcovia normandskej štvorky sa opäť stretnú za jeden až jeden a pol mesiaca. "dodal.Ruský prezident Vladimir Putin absolvoval 11. júla telefonický rozhovor s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sa rozhovor uskutočnil z iniciatívy ukrajinskej strany.Na internetovej stránke prezidenta Ukrajiny sa uvádza, že "kľúčovou" témou rozhovoru bolo prepustenie zajatých príslušníkov ukrajinských námorných síl. "píše sa vo vyhlásení na stránke ukrajinského prezidenta.Príslušníci ruskej pohraničnej stráže zadržali vlani v novembri pri incidente v Kerčskom prielive 24 ukrajinských námorníkov a zhabali ich tri vojenské plavidlá.Rusko tvrdí, že ukrajinské lode narušili jeho hranice. Ukrajina túto interpretáciu odmieta a tvrdí, že jej lode sa chceli len preplaviť cez Kerčský prieliv do Azovského mora.Ukrajinským námorníkom hrozí v Rusku šesť rokov väzenia za ilegálne prekročenie ruských hraníc.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.