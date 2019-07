Generálny tajomník Európskej komisie Selmayr oznámil svoju demisiu

Na archívnej snímke vpredu Jean-Claude Juncker a Martin Selmayr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. júla (TASR) - Generálny tajomník Európskej komisie (EK) Martin Selmayr na budúci týždeň odstúpi zo svojej funkcie. Informáciu, s ktorou prišiel týždenník Politico, v utorok podľa tlačovej agentúry Reuters potvrdila aj hovorkyňa EK Mina Andreevová.Nominácia Selmayra, pôvodom z Nemecka, na túto významnú funkciu, za ktorou stál vlani šéf exekutívy EÚ Jean-Claude Juncker, vyvolala sériu protestov. Vyšetrenie sporného uvedenia do funkcie žiadal aj Európsky parlament. Podľa Politico za odchodom Selmayra môže byť aj nominácia Nemky Ursuly von der Leyenovej na funkciu šéfky eurokomisie.Von der Leyenová v pondelok počas stretnutia s členmi Európskej ľudovej strany (EPP) v Bruseli potvrdila, že ak bude europarlamentom potvrdená do tejto funkcie, v najvyšších štruktúrach EK bude pôsobiť iba jeden Nemec.," dodala, čo bol jasný odkaz na to, že Selmayr musí ísť preč.Selmayr, ktorý dostal aj prezývkuvďaka ich niekoľkoročnej úzkej spolupráci, nastúpil do funkcie generálneho tajomníka EK 21. februára 2018 z pozície vedúceho Junckerovho kabinetu. Funkcia generálneho tajomníka je vnímaná ako najvyššia možná pozícia v administratívnej štruktúre eurokomisie.Selmayrov rýchly kariérny rast vyvolal spory vzhľadom na to, že nebol dodržaný interný postup a že sa Juncker svojmu vernému pobočníkovinajvyššou možnou funkciou rok pred ukončením svojho mandátu.Európsky parlament v tejto súvislosti uskutočnil poslaneckú rozpravu a prijal uznesenie, v ktorom sa uvádza, že Junckerovo "Selmayra na strategické miesto v hierarchii eurokomisie možno považovať za, ktorý je na hranici zákonnosti. Europarlament však vlani, aj napriek požiadavkám niektorých poslancov, neprijal "", požadujúce odvolanie Selmayra z uvedenej funkcie a žiadal iba prehodnotenie procesu jeho vymenovania za generálneho tajomníka EK.Do týchto sporov bola zatiahnutá aj ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová, ktorá vo svojom stanovisku upozornila, že Selmayrovo vymenovanie môže ohroziť dôveru európskych občanov vo výkonnú moc EÚ, ktorou je Európska komisia.Odchod Selmayra zrejme súvisí s vymenovaním Ursuly von der Leyenovej za šéfku eurokomisie. Podľa nepísanej dohody o fungovaní tejto inštitúcie jej generálny tajomník nesmie pochádzať z tej istej krajiny ako predseda exekutívy EÚ. Politico upozornil na obavy niektorých europoslancov, že dvaja Nemci na vedúcich pozíciách eurokomisie by poskytli Nemecku príliš veľký vplyv v inštitúcii, ktorá prináša legislatívne návrhy pre celú Úniu.Podľa správ Politico sa Selmayr rozhodol vybrať si "dlhšiu dovolenku" mimo Bruselu.