Poriadne mrazivý zápas Winter Classic ovládli hráči St. Louis Blues, Chára si opäť užil čas na ľade (video)

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Bohatý novoročný program zámorskej hokejovej NHL deviatich duelov priniesol aj najmrazivejší súboj pod holým nebom v histórii súťaže.Počas stretnutia medzi Minnesotou Wild a St. Louis Blues na bejzbalovom štadióne Target Field v Minneapolise sa teplota pohybovala okolo mínus 20 stupňov Celzia, pričom každý z predchádzajúcich 32 súbojov profiligy na otvorenom štadióne sa hral nanajvýš pri mínus sedemnástich stupňoch (najmenej v súboji Edmonton - Montreal z novembra 2003).Radosť po tomto zápase mali hostia zo St. Louis, ktorí zvíťazili 6:4 aj zásluhou štvorbodového Jordana Kyroua (2+2). Štyri body jedného hráča sú rekordom v dueloch pod holým nebom."Bluesmani" základ novoročného triumfu položili v druhej tretine, v ktorej dosiahli päť gólov - súperovi odskočili z 1:1 na 5:1 a z 2:5 na 2:6. V tretej dvadsaťminútovke domáca Minnesota už len zmiernila prehru.Pre Wild to bol v NHL prvý zápas po dvanásťdňovej pauze, za ostatné tri týždne mal klub až štyri odložené súboje kvôli koronavírusu. V ostatných štyroch zápasoch Minnesota inkasovala až 22 gólov."Je to niečo neuveriteľné. Už len šanca zahrať si v zápase Winter Classic je úžasná. Každé vyrastajúce dieťa také zápasy sleduje a sníva, že si raz v takom súboji zahrá," povedal 23-ročný kanadský útočník Kyrou podľa oficiálneho webu NHL.Desať zásahov v súboji na otvorenom štadióne je vyrovnaním rekordu NHL, v minulosti padol rovnaký počet zásahov len trikrát.V sobotu sa mimoriadnou otočkou prezentovali hokejisti Caroliny, ktorí na ľade Columbusu prehrávali v 29. minúte už 0:4 a nič nenasvedčovalo tomu, že v zápase budú bodovať.V druhej tretine však Hurricanes skorigovali na 2:4 a v tretej v rozpätí necelých štyroch minút otočili z 2:4 na 6:4. Bodku za duelom dal neskôr zásah Rusa Andreja Svečnikova. Dvoma gólmi sa v drese hostí prezentovali Brady Skjei a Steven Lorentz.Takýto kúsok sa Caroline podarilo prvýkrát po sťahovaní v lete 1997. Predtým, ešte v januári 1989, pôsobila táto organizácia v Hartforde a Whalers rovnaký kúsok predviedli v súboji proti Montrealu. Vtedy tiež prehrávali 0:4 a zvíťazili 7:4."Presne pre toto je tento tím výnimočný. Musím však priznať, že ani my sme si už nemysleli, že môžeme zvíťaziť," poznamenal dvojgólový Skjei.V sobotu do hry zasiahol jediný slovenský hokejista, obranca Zdeno Chára pri triumfe New Yorku Islanders doma nad Edmontonom Oilers 3:2 po predĺžení strávil na ľade 22:05 minúty.Cez 22 minút hral už v druhom súboji za sebou, čo predtým naposledy dosiahol ešte v marci 2020 ako hráč Bostonu Bruins.V sobotu doma uspel aj Boston, ktorý zdolal Buffalo 4:3 po predĺžení, výhodu domáceho prostredia využili aj Florida v súboji s Montrealom (5:2) a Nashville v zápase proti Chicagu (6:1).Toronto vo vlastnej aréne zdolalo Ottawu 6:0, hráči Los Angeles si poradili s Philadelphiou 6:3 a nováčik súťaže Seattle doma prehral s Vancouverom 2:5. Za hostí nechytal Jaroslav Halák, už ôsmy triumf bez prerušenia si pripísal gólman Thatcher Demko.Canucks pod koučom Brucom Boudreauom zaznamenali v deviatom súboji ôsme víťazstvo, zatiaľ jedinú prehru si pripísali vo štvrtok, keď bol v bránke Halák.