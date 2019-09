Pôrod v zahraničí nárok na materské neovplyvní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ak sa matke, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni (SP), to znamená podľa právnych predpisov platných na Slovensku, narodilo dieťa v zahraničí, pri splnení ostatných podmienok sa na jej nároku na dávku materské nič nemení.Musí sa však obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, pričom postup – predovšetkým potrebné dokumenty, sa líši podľa toho, akú dohodu má Slovenská republika so štátom, v ktorom sa dieťa narodilo.informoval hovorca SP Peter Višváder.Ak pôrod nastal na území štátu, s ktorým SR nemá uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené tzv. apostilou – osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom. Ak ide o štát, ktorý nepristúpil k spomínanému dohovoru, osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny sa vyžaduje u rôznych orgánov.Spolu s uvedeným tlačivom je pobočke SP potrebné zaslať neformálnu žiadosť, ktorá by mala obsahovať meno a priezvisko poistenky, identifikačné číslo jej sociálneho zabezpečenia v SR (t. j. rodné číslo), adresu trvalého/prechodného pobytu v SR, poistný vzťah (napr. zamestnanec), z ktorého si uplatňuje nárok na materské, dátum, od ktorého si uplatňuje nárok na materské a jeho výplatu (spravidla deň pripadajúci na začiatok šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu), spôsob výplaty materského (spravidla číslo účtu) a dátum a podpis. Takúto neformálnu žiadosť môže poistenkyňa priložiť aj k žiadosti o materské vystavenej v rámci EÚ, ak vnútroštátne tlačivo danej krajiny tieto údaje neobsahuje.