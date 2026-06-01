|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Pôrodnica Bory oslavuje tretie narodeniny: Dosiaľ v nej prišlo na svet 7833 detí
Tagy: Nemocnica Bory Pôrodnica PR
Dnes, na Medzinárodný deň detí, oslavuje svoj sviatok aj pôrodnica v Nemocnici Bory. Prešli presne tri roky od jej otvorenia a Pôrodnica Bory sa stala najväčšou na Slovensku. Za ten čas v nej ...
Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Dnes, na Medzinárodný deň detí, oslavuje svoj sviatok aj pôrodnica v Nemocnici Bory.
Prešli presne tri roky od jej otvorenia a Pôrodnica Bory sa stala najväčšou na Slovensku. Za ten čas v nej prišlo na svet 7833 detí. Zároveň, neonatológovia sa počas troch rokov na najmodernejšej jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov na Slovensku postarali o viac ako 560 predčasne narodených detí. Pri príležitosti Dňa detí dnes novorodenci v nemocnici dostanú aj malý darček.
"Dnes môžeme povedať, že sa nám podarilo vybudovať najväčšiu pôrodnicu na Slovensku, v československom priestore sme tretia alebo štvrtá najväčšia pôrodnica. To nás veľmi teší, rovnako ako aj záujem mamičiek o pôrody u nás. Máme pacientky i z Nitry, Trenčína, juhu Slovenska, výnimočne z Rakúska. To súvisí nielen s kvalitou priestoru a moderným prístrojovým vybavením, ale aj s odbornosťou personálu, keďže mamičkám dokážeme poskytnúť skutočne komplexnú starostlivosť. A v tom sa stále posúvame vpred," hodnotí klinický líder úseku gynekológie, pôrodníctva a neonatológie Nemocnice Bory, Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Dnes sa pôrodnica dokáže postarať prakticky o každú budúcu mamičku v rizikovom tehotenstve od začiatku až do konca vrátane žien s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, rizikom predčasného pôrodu, o ženy po opakovaných potratoch či o pacientky, ktoré mali problém otehotnieť, pričom spolupracuje s najväčšími IVF centrami v Bratislave. Rodiť v Pôrodnici Bory mamičky môžu od 28. týždňa tehotenstva a v individuálnych prípadoch aj od 24. týždňa.
Novorodenecké oddelenie, ktoré vedie primárka MUDr. Irena Dobišová, má najmodernejšiu neonatologickú jednotku intenzívnej starostlivosti na Slovensku, kde rodič je súčasťou intenzívnej starostlivosti o dieťa a je pri všetkých jeho vyšetreniach. Nezrelé deti sú na JIS klokankované od prvého dňa. V stredoeurópskom priestore ide o jedinú JISku typu Family Integrated Care in NICU. Najmenšie dieťa, ktoré sa v pôrodnici narodilo, malo približne 900 gramov. Navyše, pôrodnica má aj vlastnú banku materského mlieka.
"Ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme v Nemocnici Bory rozbehli Centrum fetálnej medicíny, ktoré sa venuje liečbe plodu ešte počas vnútromaternicového vývoja. Robíme vnútromaternicové transfúzie, invazívnu prenatálnu diagnostiku a ako prví na Slovensku sme začali liečiť komplikácie pri jednovaječných dvojčatách pomocou laserových výkonov priamo v maternici," podotýka Redecha.
Pôrodnica má aj Centrum pôrodnej asistencie a približne 60 až 80 percent fyziologických pôrodov vedú práve pôrodné asistentky. Lekár je, samozrejme, vždy prítomný a pripravený pomôcť, ale samotný pôrod vedie pôrodná asistentka.
Každý pôrod v Nemocnici Bory v rámci štandardnej úhrady zdravotnou poisťovňou je bezplatný. Nemocnica však ponúka aj doplnkové platené programy Nateo s ďalšími službami ako Mama akadémia, extra strava, fotografovanie bábätka, tehotenská masáž a podobne. Registrácie sa otvárajú vždy štyri mesiace vopred.
"Medzi tými tisíckami detí sú aj príbehy, na ktoré sa nedá zabudnúť – často sú to napríklad komplikované prípady, ktoré nakoniec dopadli dobre. Mali sme napríklad pacientky, u ktorých bola počas tehotenstva diagnostikovaná rakovina krčka maternice," spomína si Redecha.
Ak by žena nebola tehotná, štandardným postupom by bola operácia s odstránením maternice a následná chemoterapia alebo rádioterapia. Počas tehotenstva však takýto postup nie je možný.
"Pacientkam preto bola podávaná špeciálne zvolená chemoterapia, ktorá neohrozovala dieťa, no zároveň dokázala zastaviť progresiu ochorenia, aj keď samotnú rakovinu definitívne nevyliečila. Pri pôrode následne prebehla radikálna gynekologická operácia – pôrodnícky tím najskôr priviedol dieťa na svet a následne sme ako onkogynekológovia pokračovali v operačnom zákroku. V oboch prípadoch bola liečba úspešná – ženy sú dnes zdravé a majú zdravé deti," dodal Redecha.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pôrodnica Bory oslavuje tretie narodeniny: Dosiaľ v nej prišlo na svet 7833 detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prešli presne tri roky od jej otvorenia a Pôrodnica Bory sa stala najväčšou na Slovensku. Za ten čas v nej prišlo na svet 7833 detí. Zároveň, neonatológovia sa počas troch rokov na najmodernejšej jednotke intenzívnej starostlivosti o novorodencov na Slovensku postarali o viac ako 560 predčasne narodených detí. Pri príležitosti Dňa detí dnes novorodenci v nemocnici dostanú aj malý darček.
"Dnes môžeme povedať, že sa nám podarilo vybudovať najväčšiu pôrodnicu na Slovensku, v československom priestore sme tretia alebo štvrtá najväčšia pôrodnica. To nás veľmi teší, rovnako ako aj záujem mamičiek o pôrody u nás. Máme pacientky i z Nitry, Trenčína, juhu Slovenska, výnimočne z Rakúska. To súvisí nielen s kvalitou priestoru a moderným prístrojovým vybavením, ale aj s odbornosťou personálu, keďže mamičkám dokážeme poskytnúť skutočne komplexnú starostlivosť. A v tom sa stále posúvame vpred," hodnotí klinický líder úseku gynekológie, pôrodníctva a neonatológie Nemocnice Bory, Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Dnes sa pôrodnica dokáže postarať prakticky o každú budúcu mamičku v rizikovom tehotenstve od začiatku až do konca vrátane žien s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, rizikom predčasného pôrodu, o ženy po opakovaných potratoch či o pacientky, ktoré mali problém otehotnieť, pričom spolupracuje s najväčšími IVF centrami v Bratislave. Rodiť v Pôrodnici Bory mamičky môžu od 28. týždňa tehotenstva a v individuálnych prípadoch aj od 24. týždňa.
Novorodenecké oddelenie, ktoré vedie primárka MUDr. Irena Dobišová, má najmodernejšiu neonatologickú jednotku intenzívnej starostlivosti na Slovensku, kde rodič je súčasťou intenzívnej starostlivosti o dieťa a je pri všetkých jeho vyšetreniach. Nezrelé deti sú na JIS klokankované od prvého dňa. V stredoeurópskom priestore ide o jedinú JISku typu Family Integrated Care in NICU. Najmenšie dieťa, ktoré sa v pôrodnici narodilo, malo približne 900 gramov. Navyše, pôrodnica má aj vlastnú banku materského mlieka.
"Ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme v Nemocnici Bory rozbehli Centrum fetálnej medicíny, ktoré sa venuje liečbe plodu ešte počas vnútromaternicového vývoja. Robíme vnútromaternicové transfúzie, invazívnu prenatálnu diagnostiku a ako prví na Slovensku sme začali liečiť komplikácie pri jednovaječných dvojčatách pomocou laserových výkonov priamo v maternici," podotýka Redecha.
Pôrodnica má aj Centrum pôrodnej asistencie a približne 60 až 80 percent fyziologických pôrodov vedú práve pôrodné asistentky. Lekár je, samozrejme, vždy prítomný a pripravený pomôcť, ale samotný pôrod vedie pôrodná asistentka.
Každý pôrod v Nemocnici Bory v rámci štandardnej úhrady zdravotnou poisťovňou je bezplatný. Nemocnica však ponúka aj doplnkové platené programy Nateo s ďalšími službami ako Mama akadémia, extra strava, fotografovanie bábätka, tehotenská masáž a podobne. Registrácie sa otvárajú vždy štyri mesiace vopred.
Odohrali sa v nemocnici aj pôrody, za ktoré sa nedá zabudnúť?
"Medzi tými tisíckami detí sú aj príbehy, na ktoré sa nedá zabudnúť – často sú to napríklad komplikované prípady, ktoré nakoniec dopadli dobre. Mali sme napríklad pacientky, u ktorých bola počas tehotenstva diagnostikovaná rakovina krčka maternice," spomína si Redecha.
Ak by žena nebola tehotná, štandardným postupom by bola operácia s odstránením maternice a následná chemoterapia alebo rádioterapia. Počas tehotenstva však takýto postup nie je možný.
"Pacientkam preto bola podávaná špeciálne zvolená chemoterapia, ktorá neohrozovala dieťa, no zároveň dokázala zastaviť progresiu ochorenia, aj keď samotnú rakovinu definitívne nevyliečila. Pri pôrode následne prebehla radikálna gynekologická operácia – pôrodnícky tím najskôr priviedol dieťa na svet a následne sme ako onkogynekológovia pokračovali v operačnom zákroku. V oboch prípadoch bola liečba úspešná – ženy sú dnes zdravé a majú zdravé deti," dodal Redecha.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pôrodnica Bory oslavuje tretie narodeniny: Dosiaľ v nej prišlo na svet 7833 detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemocnica Bory Pôrodnica PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur
MIRRI podporilo 34 projektov zameraných na rozvoj regiónov, spolu ide o sumu takmer 30 miliónov eur
<< predchádzajúci článok
Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili
Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili