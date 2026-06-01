Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili
Ropa Brent zdražela takmer o päť percent, cena severoamerickej WTI šla hore o 5,9 percenta. Irán v pondelok pozastavil všetky diplomatické výmeny so Spojenými štátmi prostredníctvom sprostredkovateľov, ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Ropa Brent zdražela takmer o päť percent, cena severoamerickej WTI šla hore o 5,9 percenta.
Irán v pondelok pozastavil všetky diplomatické výmeny so Spojenými štátmi prostredníctvom sprostredkovateľov, informovala agentúra Tasním, keďže obe strany zostávajú vzdialené od dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
„Vzhľadom na pokračujúce zločiny sionistického režimu (Izraela) v Libanone, pričom otázka Libanonu bola jedným z nevyhnutných predpokladov prímeria, ktoré sa teraz porušuje na všetkých frontoch vrátane Libanonu, iránsky vyjednávací tím pozastavuje dialóg a výmenu textov prostredníctvom sprostredkovateľov,“ napísala iránska štátna agentúra.
Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí predtým na platforme X v príspevku označeným „do okamžitej pozornosti“ napísal: „Prímerie medzi Iránom a Spojenými štátmi je jednoznačne prímerím na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Jeho porušenie na jednom fronte je porušením prímeria na všetkých frontoch.“
USA a Izrael podľa iránskeho predstaviteľa „nesú zodpovednosť za dôsledky akéhokoľvek porušenia“.
Ceny ropy v reakcii na oznámenie prerušenia kontaktov s Washingtonom okamžite prudko vzrástli. Cena augustového kontraktu na severomorskú ropu Brent sa zvýšila o 4,9 percenta na 95,60 dolára za barel, keď predtým na chvíľu vrástla o viac než päť percent. Severoamerická ropa WTI s dodaním v júli zdražela o 5,9 percenta na 92,55 dolára za barel.
Zdroj: SITA.sk - Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili © SITA Všetky práva vyhradené.
For immediate attention:
The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon.
Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts.
The US and Israel are responsible for the consequences of any violation.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026
