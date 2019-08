Porošenko vypovedal v kauze daňového úniku pri nákupe televízie

Na snímke Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. augusta (TASR) - Neznáme osoby sa v pondelok pokúsili hodiť vajcia do bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, keď odchádzal z výsluchu, na ktorý ho predvolal Štátny vyšetrovací úrad (GBR) v súvislosti s možným daňovým únikom pri nákupe televízneho kanála Priamyj. Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Sloboda, podľa ktorej útočníci Porošenka netrafili.Novinári informovali, že pred budovou vyšetrovacieho úradu sa v pondelok ráno zišli prívrženci i odporcovia bývalého prezidenta. Sloganmi žiadali slobodu prejavu, vyhnanie oligarchov z verejného života a jeho očistu i spravodlivé dôchodky a mzdy. Žiadali však aj postaviť Porošenka pred súd.Porošenka prišli na výsluch podporiť aj jeho deti: dve dcéry a najmladší syn,Porošenkov výsluch sa uskutočnil za prísnych a posilnených bezpečnostných opatrení. Aby vôbec mohol vstúpiť do budovy, polícia a príslušníci národnej gardy mu museli vytvoriť koridor.Koncom júla bol exprezident vypočúvaný v prípade predaja kyjevskej lodenice Kuzňa na Rybaľskomu, ktorú do jej predaja v roku 2018 nepriamo vlastnil práve Porošenko.Podľa generálnej prokuratúry sa v súčasnosti proti Porošenkovi a jeho tímu vedie 11 trestných vecí. Vo všetkých prípadoch Porošenko figuruje ako podozrivý.