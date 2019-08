Britská vláda pripravuje pamätnú 50-pencovú mincu k dátumu brexitu

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. augusta (TASR) - Nový britský minister financií Sajid Javid chce vydať pamätnú mincu v hodnote 50 pencí, ktorá má byť pripomienkou na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Minca sa má dostať do obehu 31. októbra tohto roku, čiže v deň brexitu. Uviedla to v nedeľu tlačová agentúra Belga.Britský premiér Boris Johnson už viackrát zdôraznil, že jeho krajina k uvedenému dátumu opustí Európsku úniu či už s politickou dohodou s Bruselom, alebo bez nej.Vydanie mince, ktorá by mala byť lákadlom pre zberateľov, bolo pôvodne naplánované na 29. marca, čiže na pôvodný dátum brexitu. Odloženie tohto termínu, ktorý si britská vláda zjednala s ostatnými členskými krajinami EÚ, však tento plán načas prerušilo.Javid, bývalý bankár, chce tento projekt oživiť 31. októbra. Podľa jeho vyjadrenia je plánom britskej vlády vydať niekoľko miliónov 50-pencovej mince s vyrazeným nápisom Mier, prosperita a priateľstvo so všetkými národmi.Podľa Belgy má byť plán ministra financií pokusom presvedčiť širokú verejnosť i Európsku úniu, že euroskeptická vláda premiéra Johnsona je skutočne rozhodnutá zabezpečiť odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.Britský denník The Daily Telegraph v tejto súvislosti pripomenul, že na nových minciach bude vyrytý aj dátum 31. október, čo znamená, že v prípade ďalšieho odkladu brexitu sa britská vláda vystaví posmeškom zo zahraničia.