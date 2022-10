Porota udelila ceny 16. ročníka Bienále animácie Bratislava

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež Bienále animácie Bratislava (BAB) 2022 má svojich víťazov. Medzinárodnú porotu 16. ročníka festivalu najviac oslovil film Babkin sexuálny život. Snímka slovinských autoriek Uršky Djukić a Émilie Pigeard získala Cenu Viktora Kubala.





"Vo filme štyri ženy spomínajú na staré časy, keď boli mladé. Realita zredukovaná do niekoľkých liniek, podobne ako v tvorbe Viktora Kubala, a dokonalá animácia zobrazujú bezútešný život žien na začiatku 20. storočia. Téma filmu je v mnohých krajinách stále aktuálna," približuje porota najlepší krátky animovaný film.Cenu sv. Vojtecha udelila filmu Bolo raz jedno more od slovenskej režisérky a animátorky Joanny Kozuch. Cenu UNICEF získal belgický film Veľkonočné vajíčka od režiséra Nicolasa Keppensa, "naliehavá filmová správa", ktorá hovorí o svete bez lásky a empatie, o hľadaní neobyčajných vecí na obyčajných miestach.Česká animátorka a režisérka Lucie Sunková získala Cenu ECFA (Európska asociácia filmov pre deti) za film Zuza v záhrade. Čestné uznania patria dvom filmom - snímke V hornej izbe od rakúskeho režiséra Alexandra Gratzera a filmu Čierna šmykľavka od Uriho Lotana z Izraela.Cenu Literárneho fondu získala Vanda Raýmanová za epizódu Záhrada zo seriálu Drobci.Detská porota udelila Cenu detského diváka kanadskému filmu Jesenný pád, ktorý ju oslovil smutno-vtipným príbehom odvážneho javorového listu s pekným výtvarným poňatím. Čestné uznanie deti udelili aj filmu Pierko Kiki z Francúzska. V novej kategórii Junior pre detského tvorcu animovaného filmu získal cenu Roko Damiani z Chorvátska za zaujímavé nápady v plastelínovej animácii Zlatokopi. Čestné uznanie udelili filmu Vikingské zlato, ktorý vytvorila skupinka detí a študentov z Nemecka.Cenu Prix Klingsor za celoživotnú tvorbu zameranú na deti získal japonský režisér a animátor Koji Yamamura. Čestnú medailu Albína Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu dostali holandský režisér a animátor Hisko Hulsing za výtvarný prínos a pedantný prístup k réžii animovaného filmu a pedagogička a strihačka Eva Gubčová za nesmiernu trpezlivosť a vytrvalosť vo výchove nových animačných talentov na Slovensku.Ocenené filmy i ďalšie súťažné aj nesúťažné tituly si diváci môžu pozrieť na festivale, ktorý potrvá do nedele 9. októbra.