Video: V kinách je Dobrý šéf, španielska komédia s J. Bardemom

Zamaskovaný na nepoznanie je v novej komédii Dobrý šéf Javier Bardem. Jeden z najväčších hereckých "chameleónov" súčasnosti stvárňuje v španielskom filme šéfa rodinnej továrne, ktorý to preháňa s otcovskou starostlivosťou o zamestnancov.





Distribučná spoločnosť avizuje zlomyseľne vtipnú čiernu komédiu z pracovného prostredia ako Bardemovu one man show, aj vďaka hercovi sa snímka stala najlepším španielskym filmom minulého roka. Ocenenie Goya získala v šiestich kategóriách vrátane hlavnej ceny za najlepší film, ceny za réžiu, scenár, hudbu či strih. Bardem sa stal najlepším hercom v hlavnej úlohe.Hrá Julia Blanca, ktorá má rád v živote rovnováhu a poriadok. Jeho hlavnou životnou náplňou je získavanie ocenení za vynikajúce podnikanie. Teraz chce zbierku firemných diplomov rozšíriť o ďalšie ocenenie. Jeho spoločnosť sa dostala do finále ceny regionálnej vlády pre najlepší podnik a čoskoro má továreň navštíviť hodnotiaca komisia. Dovtedy musí byť na pracovisku všetko tip-top, a to aj za cenu, že sa poriadok dosiahne nie celkom etickými prostriedkami.Továreň na výrobu váh je rodinná firma, ktorú viedol už Juliov otec. Všetkých tam pozná, všetci poznajú jeho a on berie rodinné podnikanie naozaj vážne. "Viete, že sme so ženou nemali deti. Mojimi deťmi ste vy všetci," pripomína zamestnancom. Juliova otcovská starostlivosť o zamestnancov však nie je tak úplne s kostolným poriadkom."Ak vaše problémy ovplyvňujú chod firmy, sú to aj moje problémy," vyhlasuje šéf, ktorého intrigy a zásahy do súkromia zamestnancov vyvrcholia krátko pred príchodom hodnotiacej komisie do firmy. Práve vtedy sa všetok ťažko nadobudnutý poriadok začne rúcať. Vedúci výroby má doma manželské problémy, v práci tak predvádza jednu chybu za druhou, pred továrňou demonštruje prepustený zamestnanec a karty zamieša aj nová atraktívna stážistka na marketingu. Dobrý šéf bude mať čo robiť, aby stihol všetky problémy včas zamiesť pod koberec.Španielsku komédiu prináša do kín od 6. októbra Bontonfilm.